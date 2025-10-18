Διαβάστε τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς της Stoiximan Super League το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (18 & 19/10).

17.00 AEΛ-Ολυμπιακός

Η ταπεινωτική 5άρα απο τον Βόλο έφερε το τέλος του Πετράκη και την έλευση Μαλεζά. Περιμένω την ΑΕΛ, να δείξει ένα διαφορετικό πιο καλά αμυντικά στημένο πρόσωπο σε σχέση με την άθλια εικόνα που έδειξε στο θεσσαλικό ντέρμπι. Για τον Ολυμπιακό ξεκινά ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, με απαιτητικά παιχνίδια, που δεν αποκλείεται να φέρει λάθη. Και την περσινή σεζόν, δεν ήταν καλά αυτά την εποχή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Πιστεύω πως δεν θα πάει ψηλά το σκορ. Το under 3,5 είναι ασφαλής επιλογή και δίνεται στο 1,47.

Σοβαρές απουσίες, τιμωρημένος ο μέσος Ατανάσοφ (6/1) και ο εξτρέμ Σαγκάλ (5/0), δύο μήνες θα χάσει ο αρχηγός/στόπερ Παντελάκης (6/0). Συνεχίζει εκτός ο Φεριγκρά. Τουλάχιστον εξέτισε ο φορ Πασάς (6/2). Προς επιστροφή ο αρχηγός Ρέτσος (5/2), δεν προλαβαίνει ο Ροντινέι (3/0). Αμφίβολος ο Στρεφέτσα. (4/0), πλησιάζει η επιστροφή Γιάρεμτσουκ.

19.30 Ατρόμητος-Λεβαδειακός

Εντυπωσιάζει θετικά ο Λεβαδειακός, που παίζει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο στην χώρα. Από το καλοκαίρι, μπήκαν υψηλοί στόχοι και η εικόνα της ομάδας, δείχνει πως είναι για μεγάλα πράγματα. Αντίθετα η ομάδα του Περιστερίου προβληματίζει. Δεν μπορεί να αξιοποιήσει την έδρα της, παίζει συνολικά ένα φοβικό παθητικό ποδόσφαιρο. Καλύτερη ομάδα ο Λεβαδειακός, περιμένω να πάρει αποτέλεσμα. Το Χ2 στο 1,57.

Εκτός ο μπακ Κίνι (4/0), θα λείψει σχεδόν ένα μήνα. Μακροχρόνια ο εξτρέμ Τσιλούλης.

Ερωτηματικό η επιστροφή του μεσοεπιθετικού Μπάλτσι (2/0) και του εξτρέμ Βέρμπιτς (3/1), επανέρχεται όμως ο μέσος Κωστή (5/0).

20.00 Παναιτωλικός-ΟΦΗ

Επιστροφή Αναστασίου στον Παναιτωλικό. Ήταν προβληματική η αρχική εικόνα της ομάδας του Αγρινίου και αποφασίστηκε από κοινού να χωρίσουν σε ιδανικό κλίμα οι δρόμοι τους. Ο ΟΦΗ μετά απο ένα προβληματικό διάστημα, κατάφερε και επικράτησε σε ένα κομβικό παιχνίδι με 3-0 τον Άρη. Στην πραγματικότητα αξιοποίησε τα δώρα του Διούδη. Ο Αναστασίου ανέλαβε μία ομάδα που δέχτηκε 6 γκολ στην Λειβαδιά και το πρώτο του μέλημα θα είναι να δέσει αμυντικά την ομάδα. Αμυντικός τεχνικός και ο Ράσταβατς, θα πάω στο under 2,5 σε απόδοση στο 1,66.

Τιμωρημένοι ο φορ Άλεξιτς (6/1) και ο χαφ Κοντούρης (4/0), χιαστούς ο στόπερ Γαλιατσάτος (6/0). Ερωτηματικό οι στόπερ Σιέλης (5/0), Γκαρσία (4/0) και ο μέσος Λουίς (3/0).

Φρέσκο πρόβλημα ο εξτρέμ Σενγκέλια (4/0), εκτός παραμένουν ο μπακ Γκονζάλεθ (5/1) και ο μεσοεπιθετικός Φούντας(3/0). Τουλάχιστον επιστρέφει εξτρέμ Θεοδοσουλάκης (3/0).

Ανώτερος ο Βόλος, ποντάρισμα στα γκολ στα δύο ντέρμπι.

Κυριακή

16.00 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά

Εποχή Κόλμαν στην Τρίπολη. Αν δεν άλλαζε προπονητή, θα πήγαινα με την φόρμα, με την εικόνα της Κηφισιάς. Η ομάδα του Λέτο, βγάζει θάρρος, θράσος και είναι επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Ο Παντελίδης και ο Τετέη είναι γεμάτοι από ψυχολογία με την μεταγραφή που πήραν στον Παναθηναϊκό και είναι επικίνδυνοι για κάθε άμυνα στις αντεπιθέσεις. Περιμένω να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, το Goal Goal στο 1,95.

Αμφίβολος ο τερματοφύλακας Τσιντώτα (1 συμ.) και του εξτρέμ Μεντιέτα (4/0), εξέτισε ο νεαρός αμυντικός Πομόνης (2/0). Επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους ο στόπερ Σόουζα (1/0).

17.30 Βόλος-Πανσερραϊκός

Πήρε μία απίστευτα τυχερή νίκη επι του Αστέρα ο Πανσερραϊκός. Σε ένα παιχνίδι που έπαιξε άθλια, που δέχτηκε πολλές φάσεις για να το χάσει, αξιοποίησε ένα ακραίο λάθος που έκανε η άμυνα του Αστέρα. Με βάση την εικόνα του πρωταθλήματος, η με διαφορά χειρότερη ομάδα είναι ο Πανσερραϊκός. Ο Φεράντο θα αντιμετωπίσει την περσινή του ομάδα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση ο Βόλος, έπαιξε πολύ καλο ποδόσφαιρο στην 5άρα που έβαλε στην Λάρισα και φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα πολύ γρήγορο σύνολο. Είναι σημαντικό να καταφέρει την φετινή σεζόν, να αξιοποιεί και το γήπεδο του. Πιστεύω πως θα κερδίσει τον Πανσερραϊκό καθώς σαν ποιότητα ένα τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω. Ο άσος στο 1,75.

Συνεχίζουν εκτός για τους γηπεδούχους οι μέσοι Τσοκάνης (αρχηγός) και Πίντσι. Με απουσίες, ο Πανσερραϊκός εκτός οι μπακ Ουαγκέ (2/0), Αρμουγκόμ, ο στόπερ Βόλνεϊ (1/0) και οι χαφ Ομεονγκά (3/0) Γκαλβάν.

19.30 Άρης-Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με 2 εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα 1-2 στο Περιστέρι, 0-1 με Κηφισιά σε ουδέτερο, ακολούθησαν όμως δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ισοπαλία εντός έδρας με τον αδύναμο Πανσεραϊκό και ήττα 3-0 απο τον ΟΦΗ. Στην 3άρα απο τον ΟΦΗ, έπαιξε σημαντικό ρόλο η κακή ημέρα που βρέθηκε ο Διούδης. Στον Παναθηναϊκό ήρθαν δύο σημαντικές προσθήκες που βελτιώνουν το κλίμα. Ταυτόχρονα η διοίκηση ολοκλήρωσε την συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ που λογικά θα αναλάβει μετά το Βικελίδης. Αγωνιστικά πάντως, περιμένω ο Χιμένεθ, να προσπαθήσει να προσεγγίσει αμυντικά το παιχνίδι, η ομάδα του Κόντη θα έχει την κατοχή που ζητάει ο προπονητής της και θα ψάξει την νίκη με υπομονή. Ποντάρισμα στο under 2,5 στο 1,70.

Αμφίβολος ο χαφ Ράτσιτς (5/1) και ο μπακ Μεντίλ (4/0), τραυματίας σταθερά ο μεσοεπιθετικός Πέρεθ (2/0).

Συνεχίζει εκτός ο Ντέσερς (2/1), ενοχλήσεις ο Σάντσες (5/0), εκτός σταθερά ο Πελίστρι.

21.00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ρέλβας, πιθανότατα και χωρίς τους Ρότα, Μουκουντί. Προέρχεται απο μία τυχερή νίκη 2-3 επι της Κηφισιάς σε ένα παιχνίδι που φάνηκαν όλες τις οι αμυντικές αδυναμίες. Ο ΠΑΟΚ ηρέμησε με την επικράτηση του επι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι της ΑΕΚ, η ταχύτητα που έχει στα άκρα, αλλά οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που έχει αμυντικά με οδηγεί στο Goal Goal σε απόδοση 1,80.

Ο Ρέλβας (4/0) αποβλήθηκε στο Περιστέρι και ο Μουκουντί (6/0) δίνει να προλάβει. Με πρόβλημα γύρισε από την εθνική ο Γιόβιτς, το ίδιο και ο Ρότα αλλά μάλλον προλαβαίνει.

Αμφίβολος ο αρχηγός Ζίβκοβιτς (6/1) που γύρισε επίσης με πρόβλημα από την εθνική, νοκ άουτ ο Παβλένκα (6 συμ.). Δίνουν μάχη να προλάβουν οι Πέλκας (3/2), Τσάλοφ (5/1).