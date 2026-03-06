Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα (07/03-09/03).

Σάββατο (07/03)

17:00 Άρης – Ατρόμητος

Ο Άρης έδειξε σοβαρή βελτίωση στην πρεμιέρα του Γρηγορίου. Πήρε μπάλα στη Λεωφόρο, άσκησε πίεση και είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Γκαρέ που δείχνει πως είναι μεγάλη μεταγραφή. Αν έχει την ίδια εικόνα στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα κερδίσει. Ο Ατρόμητος πέτυχε μία σπουδαία, αλλά τυχερή βάσει εικόνας, νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού και πάτησε στην 8η θέση. Με βάση τη βελτίωση στην πρεμιέρα του Γρηγορίου, ο άσος βρίσκεται στο 2.03.

ΑΡΗΣ: Τραυματίας ο στόπερ Σούντμπεργκ (12/0), ο μπακ Φαντιγκά (17/0), πιθανότατα και ο μπακ Μεντίλ (6/0). Επιστρέφει ο φορ Μορόν (19/4).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Εξέτισε ο συνήθως βασικός τερματοφύλακας Χουτεσιώτης (20 συμ.).

18:00 AEK – AEΛ

Η ΑΕΚ άφησε δύο σημαντικούς βαθμούς στον Βόλο και υποδέχεται την ΑΕΛ χωρίς να έχει περιθώρια λάθους. Η ΑΕΛ πήγε με ενθουσιασμό στην Κρήτη, μετά από τις δύο σημαντικές ισοπαλίες στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ, αλλά δέχτηκε «ανώμαλη προσγείωση». Δεν έχει περιθώριο για λάθος η ΑΕΚ, θα δει σοβαρά το παιχνίδι, λογικά θα ψάξει στα επόμενα για αποτέλεσμα ο Παντελίδης. Χαμηλά ο άσος, ενδιαφέρον μπορεί να έχει ο συνδυασμός με Under 3,5, ώστε να ανέβει η απόδοση από το 1,22 σε τιμές διπλασιασμού, κοντά στο 2,03.

ΑΕΚ: Εξέτισε ο Μουκουντί (18/1).

ΛΑΡΙΣΑ: Έλειψαν στα τελευταία και είναι αμφίβολοι οι μέσοι Στάικος (11/0) και Σουρλής (14/0).

Κυριακή (08/03)

16:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

Κάθε αλλαγή προπονητή φέρνει και χειρότερη εικόνα στον Αστέρα. Η εικόνα της ομάδας της Τρίπολης, έγινε χειρότερη στην διαδοχή Παντελίδη απο τον Κόλμαν, άθλια με τον Ράσταβατς που έφυγε με ρεκόρ 1-0-6. Τη θέση του ανέλαβε ο προπονητής της Β’ ομάδας, Γιώργος Αντωνόπουλος. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό μοιάζει κομβικό. Η ομάδα των Σερρών φαίνεται να κάνει την ύστατη προσπάθεια να μαζέψει βαθμούς για να μπει με ελπίδες στα Play Outs. Εύκολο δεν είναι, απέχει 9 βαθμούς από την παραμονή. 5 απέχει η Τρίπολη και οι δύο μοιάζουν σαν να δίνουν ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, με τον νικητή να ψάχνει για καύσιμα για να κάνει μία ύστατη προσπάθεια. Ο Πανσερραϊκός το μηδέν δεν το κρατάει, με τις μεταγραφές Ριέρα και Τεξέιρα βρίσκει το γκολ πιο εύκολα. Θα πάω με το Goal Goal στο 2,30.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Εξέτισε ο μέσος Μουνιόθ (16/0), ερωτηματικό ο στόπερ Σίπτσιτς (9/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Εξέτισε ο μπακ Καλίνιν (14/0).

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

Ο Βόλος προέρχεται απο ρεκόρ 0-2-7 και έπεσε απο την πρώτη 8άδα. Πήρε όμως ψυχολογία απο την ισοπαλία που απέσπασε απο την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι πάντως που οι δύο ακραίοι μπακ του Νίκολιτς χάρισαν μόνοι τους δύο γκολ στους παίκτες του Μπράτσου. Ο ΟΦΗ ηττήθηκε στην Λεωφόρο, παραμένει όμως στην 6η θέση. Έπαιξε άθλια με τον Παναθηναϊκό, τρέχει με την αλλαγή συστήματος ένα ρεκόρ 8-2-3 σε όλες τις διοργανώσεις. Μάχη 8άδας, ο Βόλος θέλει να χτίσει στο αποτέλεσμα επί της ΑΕΚ. Δεν θα πάρω σημείο από την αναμέτρηση.

ΒΟΛΟΣ: Ρήξη αχιλλείου ο νεοφερμένος στόπερ Ατζιακούα (3/0), ερωτηματικό παραμένει ο μπακ Φορτούνα (17/1), μακροχρόνια εκτός ο χαφ Μαρτίνες (13/1).

ΟΦΗ: Κάρτες ο πολύτιμος εξτρέμ Νους (19/5), εξέτισε ο χαφ Αποστολάκης (20/1), ερωτηματικό ο μπακ Γκονζάλεθ (16/1).

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Με τις 3 νίκες σερί στο πρωτάθλημα και την πρόκριση επι της Πλζεν, ο Παναθηναϊκός απέκτησε ψυχολογία, ζέστανε τον κόσμο του και πάει για να καθαρίσει την 4η θέση στην Λειβαδιά. Αποτελέσματα που έφεραν την ομάδα του Μπενίτεθ στο +3 από τον Λεβαδειακό και με δεδομένο πως η ομάδα του Παπαδόπουλου έχει και παιχνίδι στην Τούμπα, μοιάζει πως και η ισοπαλία θα κλειδώσει την 4η θέση. Ο Λεβαδειακός εμφανίζει ένα λογικό άδειασμα μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ. Περιμένω να μην πάει ψηλά το σκορ και να μην ηττηθεί ο Παναθηναϊκός. Το Χ2Δ με under 3,5 στο 1,60.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ερωτηματικό ο φορ Όζμπολτ (17/9) και ο στόπερ Λιάγκας (18/1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Βγήκε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ ο Ίνγκασον (11/0). Εξέτισαν οι Καλάμπρια (18/2) και Σφιντέρσκι (19/5). Μακροχρόνια εκτός οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν και Κώτσιρας. Αμφίβολος ο Σιώπης (17/0).

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Τεράστιο παιχνίδι, που μοιάζει με μία πρόβα για τα Play Offs. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μοιράζονται την κορυφή με 53 βαθμούς. Ο νικητής θα κυνηγήσει την pole position στα Play Offs, γνωρίζοντας όμως πως τίποτα δεν τελειώνει σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια που έχει δώσει με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα για το πρωτάθλημα, στο Καραϊσκάκης για το κύπελλο, ενώ στο Καραϊσκάκης έχασε στο πρωτάθλημα και από τον Παναθηναϊκό. Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του έχουν μία πίεση για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε τραυματισμούς, μία κόπωση το προηγούμενο διάστημα, στα θετικά όμως είναι πως θα πάει στο ντέρμπι με τον Κωνσταντέλια. Η επιστροφή του τον βελτιώνει στην τελική δημιουργία και τον κάνει πιο παραγωγικό. Περιμένω γκολ και από τις δύο ομάδες, κάτι που συμβαίνει στα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα και 8/10 σε όλες τις διοργανώσεις. Το Goal Goal στο 2,05.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Το παλεύει να προλάβει ο Ποντένσε (14/2).

ΠΑΟΚ: Έχασε τον Γιακουμάκη (19/7). Τρέχουν να προλάβουν οι Μεϊτέ (18/0), Τάισον (21/5) και Κένι (18/0). Επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ (15/3).

Δευτέρα (09/03)

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Ο Παναιτωλικός έχασε στο Περιστέρι, για ακόμα ένα παιχνίδι όμως έδειξε πως είναι πολύ βελτιωμένος με τις προσθήκες που έγιναν στο τέλος του Ιανουαρίου. Έπαιξε μπάλα, έχασε ευκαιρίες, πέναλτι για την ισοφάριση, ηττήθηκε με 1-0. Η Κηφισιά, μετά από τρία σπουδαία παιχνίδια, 2-2 από 0-2 εντός με τον ΟΦΗ, 1-1 στο Βικελίδης, νίκη με 1-0 επί του Λεβαδειακού, έχασε με 1-4 από τον ΠΑΟΚ. Παρότι έπαιζε με πολλές αλλαγές είχε το παιχνίδι στο 1-1 μέχρι το 72ο λεπτό, και λύγισε με ένα υπερβολικά αυστηρό πέναλτι. Επιθετικό ταμπεραμέντο βγάζουν και οι δύο ομάδες, περιμένω παιχνίδι με φάσεις και γκολ. Το Goal Goal στο 1,90.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ερωτηματικό ο εξτρέμ Σμυρλής (13/1), μακροχρόνια ο φορ Αγκίρε (15/3), ερωτηματικό ο χαφ Σατσιάς (4/0).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Εξέτισαν ο στόπερ Ποκόρνι (19/2), ο μπακ Σιμόν (19/0), οι χαφ Πέρεθ (19/0), Βιγιαφάνιες (0/0) και ο εξτρέμ Χριστόπουλος (8/2). Ερωτηματικό ο εξτρέμ Αντονίσε (19/1).