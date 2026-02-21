Σάββατο (21/02)

17.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Τεράστιο 6ποντο παραμονής. Ο Αστέρας βρίσκεται στο -4, έχει 1-0-4 ρεκόρ από την ημέρα που ανέλαβε ο Ράσταβατς και έχει υποχρέωση νίκης απέναντι στον Ατρόμητο. Για την ομάδα του Περιστερίου το αποτέλεσμα στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό είναι καταστροφικό. Δεν γίνεται να έχεις τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος με αριθμητικό πλεονέκτημα, να παίρνεις προβάδισμα πρόκρισης στο 87ο λεπτό και να μην κερδίζεις το παιχνίδι. Τη μάχη της Τρίπολης την περιμένω οριακή. Ο Αστέρας θα ψάξει για τη νίκη, ο Ατρόμητος με ισοπαλία θα κρατήσει προβάδισμα 5 βαθμών από τον υποβιβασμό. Με την κρισιμότητα που έχει ο αγώνας δύσκολα να πάει ψηλά το σκορ. Το 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,67.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Εξέτισε ο στόπερ Σίπτσιτς (9/0), έλειψαν και παραμένουν ερωτηματικό οι στόπερ Τριανταφυλλόπουλος (14/0), Ιβάνοφ (15/1).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Αμφίβολος ο εξτρέμ Τζοβάρας (13/1), αντίστροφα μετράει ο εξτρέμ Τσιλούλης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός δίνει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και ανάμεσα από τα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν. Πρέπει να το κερδίσει, χωρίς όμως να σπαταλήσει μεγάλη ενέργεια. Η ομάδα του Αγρινίου, κατάφερε να γυρίσει το κουμπί, πέτυχε δύο σπουδαίες νίκες, 1-4 επί της ΑΕΛ, 3-1 επί του Αστέρα και έχει πάρει προβάδισμα 5 βαθμών στη μάχη για την παραμονή. Υποχρεωμένος να κερδίσει ο Ολυμπιακός, περιμένω να μην πάει ψηλά το σκορ, καθώς θα γίνει και συντήρηση δυνάμεων. Ο άσος με under 3,5 στο υψηλό 2,12.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Πιρόλα μεσοβδόμαδα, αλλά προλαβαίνει. Τιμωρημένος ο Ποντένσε (14/2).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τιμωρημένος ο μπακ Μανρίκε (20/0). Λείπει τον τελευταίο καιρό ο φορ Αγκίρε (15/3), ερωτηματικό ο μπακ Μαυρίας (12/1).

Κυριακή (22/02)

ΟΦΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

*Κεκλεισμένων των θυρών.

Κεκλεισμένων των θυρών η μάχη στο Ηράκλειο. Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό μομέντουμ. Πέρασε στον τελικό του κυπέλλου και με ρεκόρ 4-1-1 στο πρωτάθλημα, ανέβηκε στην 8η θέση. Η χρονιά μοιάζει να άλλαξε από την ημέρα που επέλεξε το 3-4-3 ο Κόντης, το ίδιο σύστημα εμφανίζει στα τελευταία και ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Στο τελευταίο παιχνίδι του ο ΟΦΗ πάντως δέχτηκε πολλές φάσεις στη Νεάπολη με την Κηφισιά, το παιχνίδι από 0-2 πήγε στο 2-2 και θα μπορούσε να γυρίσει και ολόκληρο. Υπάρχει πολύ μαζεμένη γκρίνια για τον Μπενίτεθ και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στο Ηράκλειο και αποκλειστεί στην Πλζεν. Περιμένω ένα ανοιχτό παιχνίδι, παρότι και οι δύο ομάδες παίζουν με τριάδα πίσω, οι άμυνές τους δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Το Goal Goal στο 1,95.

ΟΦΗ: Φρέσκο πρόβλημα ο εξτρέμ Σενγκέλια (18/1), παραμένει εκτός ο χαφ Καραχάλιος (17/1). Κάρτες ο μεσοεπιθετικός Νέιρα (11/2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Επέστρεψε μετά από καιρό ο Τζούρισιτς (14/3), ίσως και ο Πελίστρι (3/0), σταθερά εκτός οι Τσιριβέγια (16/0), Ντέσερς (5/2), δύσκολα ο Κώτσιρας (9/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Ηρωικό βαθμό πήρε ο Πανσερραϊκός στο Περιστέρι, δείχνοντας πως δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει. Βρίσκεται όμως στο -11 από την παραμονή και η συνολική εικόνα της ομάδας δεν δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας. Στην πρεμιέρα του Μπράτσου εμφανίστηκε βελτιωμένος ο Βόλος και πήρε τον πρώτο του βαθμό μετά από 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Είχε αριθμητικό πλεονέκτημα, δημιούργησε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να γυρίσει όμως ολόκληρο το παιχνίδι. Δεν πιστεύω πως μπορεί να γυρίσει την κατάσταση ο Πανσερραϊκός, δεν είναι καλά ο Βόλος, θα πάω πάσο.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιμωρημένος ο επιθετικός Ιβάν (17/2), αλλά εξέτισε ο στόπερ Βόλνεϊ (12/1). Λογικά επιστρέφει ο χαφ Λιάσος (16/0).

ΒΟΛΟΣ: Κάρτες ο αμυντικός Τριαντάφυλλου (9/0), λείπει καιρό ο χαφ Μαρτίνες (13/1).

ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΟΚ

Ο Λουτσέσκου είχε πολλές απουσίες να διαχειριστεί στο πρώτο παιχνίδι με τη Σοσιεδάδ, επέλεξε και ο ίδιος να φρεσκάρει τους, Μιχαϊλίδη, Κετσζιόρα, Μπάμπα, οπότε δεν ήταν εύκολο να έρθει θετικό αποτέλεσμα. Πηγαίνει πάντως με υποχρέωση νίκης στη Λάρισα, με σοβαρές απουσίες. Κομβικές οι απουσίες των Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, που είναι βαρόμετρα για την ομάδα, σε συνδυασμό με τα κενά που αφήνουν οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ δημιουργούν μία δύσκολη πραγματικότητα. Λογικά θα βρει την άκρη ο ΠΑΟΚ, δεδομένων όμως των απουσιών, οι υπερβολικά χαμηλές τιμές στο διπλό δεν αξίζουν τον κόπο. Θα πάω και εδώ πάσο.

ΛΑΡΙΣΑ: Τιμωρημένος ο αρχηγός/στόπερ Παντελάκης (14/0), τραυματίας παραμένει ο χαφ Σουρλής (14/0), ίσως ντεμπουτάρουν στην αποστολή οι νεοφερμένοι Κακουτά, Ρόσιτς.

ΠΑΟΚ: Σημαντικά τα προβλήματα, νοκ άουτ Κωνσταντέλιας (13/6), Μεϊτέ (18/0), Ντεσπόντοφ (15/3), Πέλκας (9/4).

ΑΡΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Μετά από 4 σερί ήττες πήρε βαθμό η Κηφισιά. Θετικά μηνύματα πάντως άφησε η εμφάνιση και η διαφορά που έκανε στο δημιουργικό κομμάτι η επιστροφή του Αντόνις. Η Κηφισιά επέστρεψε από 0-2 απέναντι στον φορμαρισμένο ΟΦΗ, ισοφάρισε και είχε ευκαιρίες για να πάρει ολόκληρο το παιχνίδι. Πηγαίνει στην έδρα του μίζερου Άρη που προβλημάτισε για ακόμα μία φορά με την εμφάνισή του στον Βόλο. Η Κηφισιά θα ψάξει το γκολ και μπορεί να το βρει, το μηδέν πίσω δεν ξέρει να το κρατάει. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν χωρίς τους βασικούς τερματοφύλακες. Το Goal Goal στο 2,10.

ΑΡΗΣ: Τιμωρημένος ο φορμαρισμένος τερματοφύλακας Αθανασιάδης (9 συμμετοχές), ο εξτρέμ Πέρεθ (15/0) και ο νεοφερμένος μέσος Χόνγκλα (4/0), δύσκολα ξανά ο φορ Μορόν (19/4), σταθερά εκτός οι μέσοι Μισεουί (9/1), Γαλανόπουλος (14/0).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Τιμωρημένος ο βασικός τερματοφύλακας Ραμίρες (15 συμμετοχές), έλειψε στα δύο προηγούμενα ο στόπερ Ποκόρνι (17/1), λογικά επανέρχεται ο χαφ Βιγιαφάνιες (9/0).

ΑΕΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

*Κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΑΕΚ έφυγε από τα ντέρμπι, έμεινε πρώτη στο +2 από τον Ολυμπιακό, στο +3 με παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ και έχει μπροστά της ένα βατό πρόγραμμα μέχρι τα πλέι οφ. Μετά το εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, πηγαίνει στον Βόλο, στη συνέχεια παίζει εντός με ΑΕΛ, μετά πηγαίνει στο Περιστέρι και κλείνει με εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά. Αν κερδίσει τον Λεβαδειακό, που δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λιάγκα, τον βασικό φορ Οζμπολτ και τον Κωστή αμφίβολο, θα βάλει βάσεις για να πάει πρώτη στα πλέι οφ. Τεράστιο παιχνίδι, με τον αξιόμαχο Λεβαδειακό, που είναι όμως πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Περιμένω να βρει η καπάτσα ομάδα του Νίκολιτς τρόπο να κερδίσει στο όριο, άσος με under 3,5 σε απόδοση 2,00.

ΑΕΚ: Κάρτες οι Κοϊτά (21/2) και Ρότα (19/0), λογικά προλαβαίνει ο Μουκουντί που έγινε αναγκαστική αλλαγή.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο εκ των αρχισκόρερ Οζμπόλτ (17/9), αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Κωστή και είναι αμφίβολος (19/5), δεν προλαβαίνει ο αρχηγός/στόπερ Λιάγκας (18/1).