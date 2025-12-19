Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς της Stoiximan Super League, για την 15η αγωνιστική.

Σάββατο 20/12

16:00 Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Αμφότεροι έπαιξαν άμυνα και κατάφεραν, με τα χίλια ζόρια, να πάρουν το 0-0 την περασμένη αγωνιστική. Ο Αστέρας πήρε λευκή ισοπαλία εκτός με την Κηφισιά, ο Άρης εντός με τον Ολυμπιακό, χωρίς κανένας από τους δύο να ικανοποιήσει με την εμφάνισή του. Ο Χιμένεθ πήρε παράταση με την ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, εκθείασε την αυταπάρνηση των ποδοσφαιριστών του, όμως επί ημερών του η ομάδα του δεν έχει κάνει μισή συνεργασία. Ο Αστέρας έπαιξε σαν πολύ κατώτερη ομάδα στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα μου κάνει έκπληξη, ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, να δούμε ένα ποιοτικό παιχνίδι. Το under 2,5 στο 1,61.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Λείπουν εσχάτως ο μέσος Τσίκο (5/1) και ο μπακ Άλχο (8/0), ίσως επιστρέψει ο μπακ Σιλά (8/0).

ΑΡΗΣ: Τιμωρημένοι ο χαφ Ράτσιτς (12/0) και ο μπακ Φαντιγκά (8/0), αμφίβολος ο σημαντικός μέσος Μόντσου (13/1). Σταθερά τραυματίες οι στόπερ Σούντμπεργκ (5/0), Φαμπιάνο (7/1) και κάποιοι μακροχρόνιοι.

18:00 Βόλος – Παναιτωλικός

Άθλια εικόνα του Παναιτωλικού με την ΑΕΚ, δεν έβγαλε την παραμικρή αντίδραση και έχασε πολύ εύκολα με 0-5. Ο Γιάννης Αναστασίου δικαιολόγησε τους παίκτες του, λέγοντας πως κάποια στιγμή θα ερχόταν ένα άσχημο παιχνίδι. Επί ημερών του, η ομάδα του Αγρινίου τρέχει ρεκόρ 3-2-3. Ο Βόλος πάλεψε στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι στη Λεωφόρο, έδειξε πως έχει καλή φυσική κατάσταση και θα μπορούσε εύκολα να έχει πάρει αποτέλεσμα. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων την προηγούμενη αγωνιστική, θα πάω με τον άσο σε απόδοση 1,93.

ΒΟΛΟΣ: Εξέτισε ο στόπερ Κάργας (12/0), μάλλον επιστρέφει ο μπακ Σόρια (12/0), ερωτηματικό για τον φορ Χάμουλιτς (13/4), που κι αυτός έλειψε στο προηγούμενο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Μετά τον μέσο Λουίς (7/0), που υπέστη χιαστούς, μπαίνει στο χειρουργείο και ο στόπερ Στάγιτς (9/0). Τραυματίες και ο χαφ Κοντούρης (10/1) με τον μπακ Μαυρία (7/1).

20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά

Η Κηφισιά έχασε πολλές ευκαιρίες στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα και αδικείται από το τελικό 0-0. Έμεινε πάντως στην οκτάδα και έδειξε πως είναι ανώτερη από έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της για την 8η θέση. Ασφαλώς, το επίπεδο δυσκολίας στο Καραϊσκάκης είναι υψηλό. Η ομάδα του Λέτο, πάντως, θα παίξει το παιχνίδι της χωρίς σκοπιμότητες. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να επιστρέψει η ομάδα του στις νίκες για να πάει πρώτη στις γιορτές. Ο Βάσκος τεχνικός έχει να διαχειριστεί την απουσία του Ελ Κααμπί, αλλά διαθέτει παίκτες για να τον αντικαταστήσουν.

Είμαι βέβαιος πως δεν θα μετανιώσουν όσοι θα πάνε στο γήπεδο. Το Goal/Goal στο 2,25.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τεράστια η απουσία του Ελ Κααμπί (14/12), που βρίσκεται στο Κόπα Άφρικα. Τουλάχιστον επανήλθε ο Ρέτσος.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Τιμωρημένοι με κάρτες οι δύο βασικοί ακραίοι μπακ, Σιμόν (14/0) και Λαρουσί (11/2). Εξέτισε ο χαφ Έμπο (13/0).

Κυριακή 21/12

17:30 ΑΕΛ – Ατρόμητος

Τεράστιο παιχνίδι. Η ΑΕΛ άλλαξε τρίτο προπονητή, δεν έβγαλε όμως βελτίωση στην πρεμιέρα του Παντελίδη στη Λιβαδειά και ηττήθηκε πολύ εύκολα με 3-0. Βρίσκεται πλέον στο -4 από την παραμονή. Στην πραγματικότητα, κυνηγά τον Ατρόμητο και τον ΟΦΗ. Θα πρέπει να γίνουν ακραία πράγματα για να κινδυνεύσει ένας εκ των Αστέρα, Παναιτωλικού, Κηφισιάς. Σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσει η ΑΕΛ να βάλει μία ομάδα ακόμη από κάτω, πέρα από τον Πανσερραϊκό, θα χρειαστεί να βελτιωθεί πολύ και να κάνει σοβαρές μεταγραφές. Ο Παντελίδης διέγνωσε έλλειψη ταλέντου και βγήκε μπροστά για να κρατήσει τον Ουάρντα. Ο Ατρόμητος προέρχεται από τεράστια νίκη ψυχολογίας επί του ΠΑΟΚ. Μοιάζει με τελικός το παιχνίδι για την ΑΕΛ, θα βγάλει επιθετικότητα, το μηδέν δεν τη κρατάει. Το Goal/Goal στο 1,95.

ΛΑΡΙΣΑ: Τιμωρημένος με κάρτες ο στόπερ Τσάκλα (13/1), εξέτισε ο φορ Γκαράτε (12/2), ερωτηματικό ο εξτρέμ Χατζηστραβός (10/0).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Εξέτισε ο στόπερ Τσακμάκης (7/0), στο Κόπα Άφρικα ο χαφ Μουτουσάμι (11/0).

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Σκληρή ήττα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και έχει την υποχρέωση να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για να μείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή. Η ομάδα του Μπενίτεθ βρίσκεται στο -13, με ένα παιχνίδι λιγότερο, και ο πραγματικός της στόχος είναι να μη χάσει την τετράδα. Το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει πρόσφατη παράδοση στο Goal/Goal. Στα 12 από τα 14 πιο πρόσφατα παιχνίδια των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως έδρας, έχουν σκοράρει και οι δύο.

ΠΑΟΚ: Μεγάλο πρόβλημα η απουσία του Γιακουμάκη (13/5), ενώ ο Τσάλοφ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Έκλεισε πάντως τον Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό, αλλά προφανώς δεν είναι διαθέσιμος. Πρόβλημα και στο κέντρο της άμυνας, τραυματίας ο Μιχαηλίδης (6/0), δύσκολα ξανά ο Λόβρεν (12/0). Εκτός και ο Πέλκας (5/2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Εκτός ο Πάντοβιτς (10/1), προλαβαίνει ο Σβιντέρσκι. Υπενθυμίζεται πως έφυγαν στο Κόπα Άφρικα οι Ντέσερς (5/2) και Λαφόν (6 συμ.). Μόνιμα εκτός ο Πελίστρι, προπονείται ο Ρενάτο.

21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

Η ΑΕΚ τρέχει ένα απίθανο σερί 9 νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει σοβαρή βελτίωση και είναι μέσα σε όλους τους στόχους της. Κέρδισε σε ψυχολογία από την τεράστια ανατροπή επί της Κραϊόβα. Μένει να κλείσει με νίκη το έτος και να ενισχυθεί ώστε να δώσει τη μάχη της σε όλα τα μέτωπα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ο ΟΦΗ κέρδισε τον Πανσερραϊκό, έχει παίξει όμως και τα δύο παιχνίδια με την ομάδα των Σερρών. Δεν υπάρχει άλλο. Παρουσιάζεται υπερβολικά soft η ομάδα του Κόντη. Ο άσος με over 1,5 στο 1,40.

ΑΕΚ: Τιμωρημένος με κάρτες ο παικταράς Πινέδα (14/4). Τραυματίες οι Γκατσίνοβιτς (6/0), Ζίνι (3/2), Πιερό (9/0), ερωτηματικό ο Μουκουντί.

ΟΦΗ: Στο μεταξύ, προχώρησε ήδη στις δύο πρώτες μεταγραφές ενόψει Γενάρη, με Ισέκα (εξτρέμ) και Πούγγουρα (στόπερ). Τιμωρημένος με κάρτες ο μπακ Χατζηθεοδωρίδης (11/0).

Δευτέρα 22/12

18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος υποδέχεται τη μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν. Δεν έχουν καμία σχέση οι δύο ομάδες και η διαφορά τους φάνηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι του πρώτου γύρου, όπου ο Λεβαδειακός κέρδισε με 5-2. Η ποδοσφαιρική λογική λέει πως θα κερδίσει ξανά ο Λεβαδειακός και το ρεπορτάζ αναφέρει πως θα αποχωρήσει στο τέλος και ο Σαραγόσα, που δεν έχει δώσει την παραμικρή βελτίωση στην ομάδα του. Έχει γνωρίσει 4 ήττες σε 4 παιχνίδια, χωρίς να έχει σκοράρει. Το διπλό στο 1,61.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Στην έξοδο ο εξτρέμ Γκριν (11/0).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος με κάρτες ο πολύτιμος μέσος Κωστή (13/2), εξέτισε ο εξτρέμ Βέρμπιτς (9/3).