Άγνωστο το ποια θα είναι η κατάληξη της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ωστόσο με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επαναπροσδιορίσει τις αρχές του.

Κανόνες, σεβασμός, προσπάθεια, άμυνα. Λέξεις που βρίσκονται στο εμπροσθόφυλλο του λεξιλογίου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έννοιες με τις οποίες πέτυχε στον Παναθηναϊκό κατά την πρώτη του θητεία, χτίζοντας αυτοκρατορία.

Παλιοί του παίκτες, την περίοδο που το «τριφύλλι» μεσουρανούσε και κατέκτησε έξι ευρωπαϊκούς τίτλους, έκαναν λόγο για τις παραπάνω αρχές. Την απλότητα των συστημάτων του και την αγάπη του ίδιου και του προπονητικού του επιτελείου, στη λεπτομέρεια.

Αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του… μονολόγου με τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 3ης στροφής της Euroleague. Παρότι ο Παναθηναϊκός είχε χτίσει διαφορά 15+ πόντων ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, κάλεσε δύο τάιμ άουτ ένα στην αρχή της περιόδου και ένα στο τέλος αυτής για να σχεδιάσει επίθεση τριών δευτερολέπτων. Με αποδέκτη τον Σιλβέν Φρανσίσκο και τις δύο φορές. Τη μία του βγήκε και την άλλη όχι αλλά μικρή σημασία έχει τούτο.

Κατηγορήθηκε ότι το μπάσκετ τρέχει κι εκείνος έμεινε πίσω, ότι έγινε παρωχημένος εκείνος που έχει τους περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους. Η φιλοσοφία του παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδια και απαράλλακτη. Βάρος στα βασικά, εστίαση στα fundamentals.

Ένα χέρι υψωμένο στο πρόσωπο του αντιπάλου κάθε που επιχειρεί να εκτελέσει, διάθεση για κάθε αλλαγή, κάθε διεκδίκηση ριμπάουντ. Παγίδες σχεδιασμένες και όχι αφέλειας, άρνηση στον κεντρικό διάδρομο και την άνετη διάβαση στον βασικό χειριστή της αντίπαλης ομάδας, η ζωή του οποίου γίνεται… μαρτύριο.

«Θέλω να έχω όλους μου τους παίκτες χαρούμενους και ευχαριστημένους», δήλωσε ο Ομπράντοβιτς από την αίθουσα τύπου του Telekom Center. Και πως να μην είναι όταν, βοηθούν και οι τραυματισμοί σε αυτό, εκείνος με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και σε αυτά τα πρώτα τρία ματς είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας των 22’46”; Μονάχα ο επανακάμψας μετά από έναν μήνα Χέις-Ντέιβις με την Μακάμπι έπαιξε περισσότερο (κοντά στα 25′).

Το επιθετικό ταλέντο υπήρχε και μάλιστα σε περίσσευμα και την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Το αμυντικό φίλτρο ήταν το ζήτημα και η προτεραιότητα. Και για την ώρα, ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, διαθέτοντας την κορυφαία άμυνα της λίγκας με 97.8 defensive rating (πόντοι ανά εκατό κατοχές).

ΥΓ: Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι δεν είναι του βεληνεκούς του Παναθηναϊκού, όπως ούτε την περασμένη περίοδο ήταν. Πλην όμως στα τρία αυτά παιχνίδια, οι πράσινοι έχουν δεχθεί 218 πόντους από τις τρεις αυτές ομάδες στην έδρα τους (και 89 μόλις στα πρώτα ημίχρονα που είχαν καθαρίσει ήδη την υπόθεση νίκη), την ίδια ώρα που την περσινή σεζόν είχαν 274 πόντους παθητικό με τις τρεις τους (πάνω από 90 πόντους κατά μέσο όρο) και 146 στο πρώτο μέρος. Ωδή στα fundamentals…