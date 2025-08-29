Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος του Σαββάτου και της Κυριακής (30-31/08).

19.00 Βόλος-Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε προκλήσεις στη δημιουργία με τον Αστέρα. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν επιθυμεί να φορμάρει την ομάδα του από τόσο νωρίς, και οι πολλές απουσίες αποτελούν δικαιολογία. Ωστόσο, κατάφερε με ένα εκπληκτικό σουτ του Γιαζίτκι να ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις και πέτυχε και δεύτερο γκολ. Η ενδεκάδα που θα παίξει με τον Βόλο θα είναι πιο ποιοτική, καθώς θα είναι διαθέσιμοι οι Στρεφέτσα και Καμπελά. Ο Βόλος δεν εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του στο Βικελίδης, και δύσκολα θα προβληματίσει τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος αναμένεται να στηρίξει έντονα. Το διπλό με over 1,5 στο 1,47.

ΒΟΛΟΣ: Τραυματίες ο αρχηγός/χαφ Τσοκάνης και ο νεαρός μέσος Προύντζος. Ντεμπούτο πιθανότατα για τον νεοαποκτηθέντα μπακ Φορτούνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Εξέτισαν την τιμωρία τους οι νεοφερμένοι εξτρέμ Στρεφέτσα και Καμπελά.

19.30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

Η εικόνα του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα ήταν απογοητευτική. Οι παίκτες της ΑΕΚ έπαιζαν χαλαρά, ανησυχώντας για τραυματισμούς όπως αυτός του Ζίνι. Ο Πανσερραϊκός φάνηκε εντελώς ακίνδυνος, σαν ομάδα 3ης κατηγορίας. Ο ΟΦΗ, που δεν έπαιξε στην πρεμιέρα, άρεσε στα φιλικά, με νίκη 2-4 στην Μπολόνια. Κρατάει τους βασικούς παίκτες του και, βάσει της εικόνας του Πανσερραϊκού, το διπλό στο 2,30 φαίνεται αρκετά ελκυστικό.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Απέκτησε τον Σουριναμέζο χαφ Νούνελι (Χέρενφεϊν). Τραυματίας ο μπακ Αρμουγκόμ. Ανέτοιμος ο μέσος Γκαλβάν.

ΟΦΗ: Κράτησε τα αστέρια του, άρεσε στα φιλικά. Χωρίς προβλήματα.

21.00 Άρης-Παναιτωλικός

Ο Παναιτωλικός χρειάζεται χρόνο για να ξαναβρεί την προηγούμενη δυναμική του μετά την αποχώρηση βασικών παικτών. Ο Ουζουνίδης έχει την τύχη να ξεκινά με δύο εντός έδρας παιχνίδια που φαίνονται εύκολα. Σημαντικά για την ομάδα ήταν η απόδοση των Μάκιτς και Αλβάρο. Ο άσος του Άρη στο 1,50.

ΑΡΗΣ: Χωρίς προβλήματα. Υπέγραψε ο Κώστας Γαλανόπουλος, και πλησιάζει ο Σωκράτης Διούδης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Νέος μεσοεπιθετικός ο Βολιβιανός Τσούρα. Δύσκολα ξανά ο στόπερ Μλάντεν και ο μπακ/χαφ Μαυρίας.

21.30 ΑΕΛ-Κηφισιά

Η ΑΕΛ έπαιξε συντηρητικά και έχασε 1-0 στην Τούμπα. Η Κηφισιά, παρά την ήττα με 0-2 στη Λειβαδιά, έδειξε ταλέντο και θάρρος επιθετικά. Μπορεί να σκοράρει, ενώ η ΑΕΛ δεν έχει την επιθετική δυναμική. Το Χ2Δ στο 1,70.

ΑΕΛ: Τραυματίας ο μπακ Κοσονού. Προσπαθεί να επανέλθει ο στόπερ Φεριγκρά.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Τραυματίας ο βασικός κίπερ Ξενόπουλος, αμφίβολος ο χαφ Βιγιαφάνιες.

Δύσκολες αποστολές για τους Ευρωπαίους.

Κυριακή

20.00 ΑΕΚ-Αστέρας

Η ΑΕΚ προέρχεται από απαιτητικό παιχνίδι, αλλά η πρόκριση βοηθάει ψυχολογικά. Ο Αστέρας ξέρει να αμύνεται, αλλά δεν είναι επιθετικός. Το under 2,5 στο 2,18 φαίνεται καλό, με πιθανά σκορ 1-0 ή 2-0.

ΑΕΚ: Τραυματίας ο Περέιρα, επιστρέφει ο Μάνταλος. Επανέρχεται ο Γιόβιτς, πιθανότατα εκτός ο Γκατσίνοβιτς.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Πιθανή η απουσία του Αλάγκμπε, αμφίβολοι Μεντιέτα και Φερνάντεθ.

21.00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός με 5-0 στη Ριέκα. Ο Ατρόμητος παρουσιάζεται επικίνδυνος και καλοδουλεμένος, με συνέχεια από πέρυσι. Αποφεύγω να ποντάρω σε αυτό το ματς.

ΠΑΟΚ: Χωρίς προβλήματα παρά την ανάγκη για φρεσκάρισμα.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Πουλήθηκε ο Ουεντραόγκο, τραυματίας ο Τσιλούλης.

22.00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Ο Παναθηναϊκός, μετά την πρόκριση στην Τουρκία, φαίνεται βελτιωμένος. Σχέσεις καλές με Λεβαδειακό, αλλά η προσοχή επικεντρώνεται στο αγωνιστικό μέρος. Ο άσος με under 3,5 στο 1,95.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πουλήθηκε ο Ιωαννίδης, τραυματίας ο Γεντβάι.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τραυματίας ο Μπάλτσι, τιμωρημένος ο Τσιμπόλα.