Όχι σούπερ σταρ, αλλά ήρωας των κόμικς που διαβάζαμε παιδιά. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός, Λούκα Μόντριτς.

Ό,τι και να γραφτεί για τον Λούκα Μόντριτς δεν θα αρκεί, για να περιγράψει όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο.

Ένας ήρωας, σίγουρα όχι αφανής, αλλά πάντα πίσω από τους σούπερ σταρ που βρίσκονται στα «φώτα» της δημοσιότητας, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Άλλωστε, δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει έτσι, δεν ήταν το στυλ του. Ήθελε να δίνει τα πάντα μόνο για τη μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο, και αυτό έκανε.

Λίγους μήνες πριν συμπληρώσει 41 χρόνια ζωής, ο Κροάτης αειθαλής χαφ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Εκείνος δεν επέλεξε να ρίξει «ταχύτητα». Αντίθετα, μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε κάτοικος Ιταλίας για λογαριασμό της Μίλαν στη Serie A.

Μετά από 37 παιχνίδια με τους «ροσονέρι» σε όλες τις διοργανώσεις, η πλειονότητα εκ των οποίων ως βασικός, μάλλον δεν χρειάζεται να ειπωθεί πως πρόκειται για ένα «ρομπότ» με αστείρευτες δυνάμεις. Οι αριθμοί «μιλούν».

Επειδή, όμως, πολλές φορές, τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια, μία απλή παρατήρηση όσων συμβαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου αρκεί, για να πείσει και τον πλέον δύσπιστο, για όσα καθιστούν ξεχωριστό τον Λούκα Μόντριτς.

Ο αρχηγός της Εθνικής Κροατίας δεν θα μπορούσε να λείπει από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και είναι εκεί, ώστε να ηγηθεί της χώρας του ως μπροστάρης. Κόντρα στην Αγγλία αγωνίστηκε για 58 λεπτά, απέναντι στον Παναμά έγινε αλλαγή στο 81’, ενώ στο κρίσιμο ματς με την Γκάνα δεν βγήκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο από τον αγωνιστικό χώρο!

Μάλιστα, ήταν εκείνος που εκτέλεσε το κόρνερ και βρήκε το κεφάλι του Βλάσιτς, για να φέρει και πάλι την Κροατία σε θέση οδηγού και να της χαρίσει τη νίκη (27/06, 2-1) και την πρόκριση ως δεύτερη. Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν το highlight της αναμέτρησης για τον θρυλικό μεσοεπιθετικό.

Ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς είναι ένας διαφορετικός ήρωας, ο οποίος δεν έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους σούπερ σταρ, που έχουν εμφανιστεί και κυριαρχούν στις μέρες μας. Και ένα «κλικ» από το φινάλε της αναμέτρησης με τους Γκανέζους μοιάζει σαν ένα παλιό «φιλμ», με εκείνον κεντρικό πρωταγωνιστή.

Η Κροατία πάλευε να κρατήσει τη νίκη στις καθυστερήσεις. Οι Γκανέζοι έψαχναν το γκολ της ισοφάρισης, αλλά μπροστά τους, με ένα τάκλιν λες και είναι 25χρονος αμυντικός, βρήκαν τον αρχηγό της «Χρβάτσκα»! Και ο ίδιος ήταν εκεί για να βάλει «στοπ» στην επόμενη και στην μεθεπόμενη φάση που ακολούθησε! Θα δήλωνε «παρών, όσες φορές χρειαζόταν.

Όλα αυτά, χωρίς να γίνει κάποιος ιδιαίτερος «ντόρος». Δεν ακολούθησαν ούτε αφιερώματα, ούτε καταιγισμός αναρτήσεων για να τον αποθεώσουν. Ούτως ή άλλως, δεν το έκανε γι’ αυτόν τον σκοπό. Το έκανε γιατί είναι γεννημένος νικητής. Όχι σούπερ σταρ, αλλά ήρωας των κόμικς που διαβάζαμε παιδιά. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός, Λούκα Μόντριτς.