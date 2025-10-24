Σάββατο 25/10

19:00 Νάπολι – Ίντερ

Η Ίντερ έχασε στο φινάλε το περσινό πρωτάθλημα από τη Νάπολι και φέτος έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Σέριε Α. Το ξεκίνημα ήταν προβληματικό. Η Ίντερ έχασε δύο παιχνίδια στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Κίβου βρέθηκε σε δύσκολη θέση, όμως η κατάσταση γύρισε. Ένα ρεκόρ πέντε συνεχόμενων νικών στο πρωτάθλημα, που συνδυάστηκε και με 3/3 στο Τσάμπιονς Λιγκ, άλλαξε τα δεδομένα. Αντίθετη είναι η πορεία της Νάπολι. Μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα από τον περσινό θρίαμβο, ξεκινώντας με 4/4. Η εικόνα της, όμως, δεν ήταν καλή και αυτό άρχισε να φαίνεται και στα αποτελέσματα. Δύο ήττες στα τελευταία τρία ματς του πρωταθλήματος και αποκορύφωμα η «εξάρα» από την Αϊντχόφεν. Σκοράρει εύκολα και βρίσκεται σε καλύτερο μομέντουμ η Ίντερ, οπότε θα ποντάρω πως θα πάρει αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα σκοράρει και δεν θα ηττηθεί στη Νάπολι — το Χ2Δ με over 0,5 στο 1,60.

Με την παράδοση και την ποδοσφαιρική λογική στο κλάσικο!

Κυριακή 26/10

17:15 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ βρίσκεται στην πρώτη θέση, όμως στο μοναδικό ντέρμπι που έδωσε φέτος ταπεινώθηκε με 5-2 από την Ατλέτικο. Ο κύριος λόγος που έφυγε ο Αντσελότι είναι ότι πέρυσι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα παιχνίδια με την Μπάρτσα. Μιλάμε για ταπείνωση — τέσσερις ήττες με συνολικό σκορ 16-7. Το καλό για τον Αντσελότι είναι πως υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε μία περίοδο που δεν πετάει «φωτιές». Έχει τραυματισμούς, αλλά σε σχέση με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό επιστρέφουν οι Ραφίνια και Κρίστιανσεν. Παραμένουν εκτός οι Λεβαντόφσκι, Όλμο, Γκάβι και οι τερματοφύλακες Γκαρσία και Τερ Στέγκεν. Ο Αλόνσο έχει ως στόχο να βελτιώσει το χτίσιμο από χαμηλά απέναντι στην Μπαρτσελόνα — αυτό θα είναι το πρώτο τεστ. Δύσκολο πάντως να κρατήσει το μηδέν απέναντι στους Γιαμάλ και Ραφίνια· αφήνει κενά όταν επιτίθεται η άμυνα της Ρεάλ, τα οποία η Μπάρτσα ξέρει να εκμεταλλεύεται. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει φέρει 8/10 Goal–Goal & Over 2,5. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνεται σε απόδοση 1,50.

21:45 Λάτσιο – Γιουβέντους

Με τρεις νίκες ξεκίνησε το πρωτάθλημα η Γιουβέντους, ακολούθησαν όμως τέσσερα παιχνίδια στη σειρά χωρίς νίκη. Ειδικά στον εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο η εικόνα ήταν άκρως προβληματική. Στα καλά νέα, το καλό πρόσωπο που έδειξε στο «Μπερναμπέου», όπου εύκολα θα μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Προβληματικό το ξεκίνημα για τη Λάτσιο στην επιστροφή του Σάρι — 2-2-3 το ρεκόρ και η ομάδα βρίσκεται στη 12η θέση. Τυχερή πρέπει να αισθάνεται από τον βαθμό στο Μπέργκαμο. Μονότερμα έπαιξε η Αταλάντα (2,39 – 0,22 xG), αλλά πλήρωσε τη δυστοκία της. Δεν πιστεύω πως θα χάσει η Γιουβέντους, ούτε όμως ότι θα πάει ψηλά το σκορ. Το Χ2Δ με under 3,5 στο 1,75.

Σάββατο 25/10

19:00 Νάπολι – Ίντερ → Χ2Δ & Over 0,5 @ 1,60

Κυριακή 26/10

17:15 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα → Goal–Goal & Over 2,5 @ 1,50

21:45 Λάτσιο – Γιουβέντους → Χ2Δ & Under 3,5 @ 1,75