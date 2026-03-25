Μοχάμεντ Σαλάχ και Λίβερπουλ σε «χωριστούς» δρόμους, σε ένα άγνωστο μέλλον. Μία απόφαση που είχε φανεί καιρό πριν…

Ο δρόμος του αποχωρισμού είναι συνήθως δύσκολος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, αποτελεί την μοναδική λύση. Κάτι τέτοιο ίσχυε και για την περίπτωση του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος σταρ έζησε και έδωσε τα πάντα στα εννέα χρόνια που αγωνίζεται ως παίκτης των «reds».

Δίχως καμία αμφιβολία, η Λίβερπουλ εξαργύρωσε και με το παραπάνω, εκείνα τα 42 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε, για να τον αποκτήσει από την Ρόμα, το καλοκαίρι του 2017.

Μόνο οι αριθμοί του αρκούν, για να μετατρέψουν τον Σαλάχ σε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα των φιλάθλων του συλλόγου.

Σε 435 παιχνίδια με τη φανέλα των «reds», έως τώρα, μετρά 255 γκολ και 122 ασίστ, ενώ κατέκτησε 2 φορές την Premier League, 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, 1 FA Cup, 2 League Cup και 1 Community Shield.

Το φινάλε του, ωστόσο, από τη Λίβερπουλ έμοιαζε με προδιαγεγραμμένο γεγονός.

Το «ραγισμένο» γυαλί

Ο Άρνε Σλοτ ευτύχησε στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ να έχει στη «φαρέτρα» του έναν διαστημικό Σαλάχ. Μία από τις καλύτερες εκδόσεις του, κατά την παρουσία του στην Αγγλία.

Εν πολλοίς, σε αυτό οφείλεται και η κατάκτηση της Premier League την περασμένη σεζόν. Ο 33χρονος πέρυσι δεν απουσίασε σε κανένα ματς, ξεκινώντας ως βασικός και στις 38 αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος!

Τι κατέγραψε στην περσινή σεζόν της Premier League; Το κοντέρ σταμάτησε στα 29 γκολ και στις 18 ασίστ. Ήτοι συνεισέφερε 47 φορές σε κάποιο τέρμα της ομάδας του.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη από τους τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν, έπειτα και από ορισμένες δηλώσεις που είχε κάνει αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του, έδειξε πως κάτι είχε «σπάσει» στη σχέση του με τους ανθρώπους της Λίβερπουλ.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Εν τέλει, οι δύο πλευρές έριξαν… νερό στο κρασί τους και αποφάσισαν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί. Όλα επέστρεψαν στην κανονικότητα. Ή τουλάχιστον, έτσι άφησαν να φαίνεται…

Η έναρξη της φετινής χρονιά βρήκε τη Λίβερπουλ να «μπερδεύεται». Η «προδοσία» του Άρνολντ, το κακό ξεκίνημα και η ακόμα χειρότερη συνέχεια έφεραν «φουρτούνα» στο αγγλικό λιμάνι.

Κάπου εκεί, εμφανίστηκαν νέες δηλώσεις από τον Σαλάχ, που άφηνε αιχμές κατά πάντων, λέγοντας μάλιστα πως κάποιος από τον σύλλογο δεν τον ήθελε!

Το φινάλε, πλέον, είχε φτάσει. Απλώς δεν είχε ανακοινωθεί. Αυτό έγινε το βράδυ της 24ης Μαρτίου. Και ναι, ήταν η σωστή απόφαση, για να μην «χαλάσουν» όσα όμορφα έζησαν οι δύο πλευρές όλα αυτά τα χρόνια.

Eleven memorable moments from our number 11 ❤️ pic.twitter.com/OQvARRerB1 — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Το μέλλον της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ καλείται να μπει πια σε εντελώς καινούργια «μονοπάτια». Το καλοκαίρι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου προπονητή, αφού ο Σλοτ δείχνει πως έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο της ομάδας του.

Πέραν του προπονητή, όμως, χρειάζεται να δώσει νέα πνοή σε ολόκληρη την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια, σταδιακά, έχει αποχαιρετήσει τα βασικότερα «γρανάζια» της ομάδας που την επανέφεραν στις ενδοξότερες ημέρες της. Έφτασε σε ένα τέλος «εποχής».

Τώρα, πρέπει να «χτίσει» έναν νέο και «φρέσκο» κύκλο και κυρίως, να βρει ξανά την ταυτότητά της.