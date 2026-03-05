«Φρέσκος» και φινετσάτος αέρας πνέει τις τελευταίες ώρες στην μπασκετική Θεσσαλονίκη με τον Αντρέα Τρινκιέρι και το Ole.gr στέκεται στο «γιατί τώρα» των δύο πλευρών.

Μία πληθωρική προσωπικότητα πάτησε το πόδι του το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) στην Θεσσαλονίκη, φέρνοντας μαζί του γνώση, πλάνο, όρεξη, τεχνογνωσία και πολλές, απολαυστικές ατάκες.

Ο συμπαθέστατος Αντρέα Τρινκιέρι αποτελεί τον εκλεκτό της νέας προσπάθειας του ΠΑΟΚ να ορθώσει το ανάστημά του με έναν επιφανή επιχειρηματία να ηγείται των προσπαθειών του οικονονομικά, ώστε να (ξανα)ζήσει στιγμές του ένδοξου παρελθόντος.

Όπως είπε και ο πανίσχυρος ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς «έχω την αίσθηση ότι αυτή η μέρα μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της επιστροφής στον προηγούμενο αιώνα για τον ΠΑΟΚ και το επίπεδο που βρέθηκε τη δεκαετία των 90’s, όταν κάτω από την ηγεσία του Ντούσαν Ίβκοβιτς, συμπεριλαμβανόταν στους συλλόγους-γίγαντες της Ευρώπης».

Τέτοια αίσθηση και αισιοδοξία υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα και τις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ που κατάλαβαν από πρώτο χέρι και με το «καλησπέρα σας», τι εστί Αντρέα Τρινκιέρι. Έστω κι αν εκείνος έθεσε ως προτεραιότητα το βήμα βήμα ή όπως είπε ελληνιστί «αγάλι αγάλι, γίνεται η αγουρίδα μέλι.»

Στη συνέντευξη παρουσίασης του Ιταλού τεχνικού που αναμένεται να μακροημερεύσει πολύ περισσότερο από τις μόλις 38 ημέρες που κάθισε στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, ειπώθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Από την επιθυμία των ανθρώπων που κινούν τα νήματα στον «δικέφαλο του Βορρά» (Μυστακίδης, Βεζυρτζής, Μπουντούρης) για να κάνουν τον Αντρέα Τρινκιέρι πρόσωπο της νέας προσπάθειας, μέχρι τις πολύ υψηλές βλέψεις και τον ενθουσιασμό του πρώην τεχνικού της Ζαλγκίρις και της Μπάγερν μεταξύ άλλων στο πλάνο.

Ωστόσο αυτό που ευλόγως δημιουργεί κάποια ερωτήματα, δεν είναι το «γιατί Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ» αλλά το γιατί «έσκασε» όλο τώρα; Παρουσίαση εν μέσω της σεζόν με το πρωτάθλημα ακόμα να παίζεται (4η θέση) και κυρίως το FIBA Europe Cup, όπου οι Θεσσαλονικείς κοιτάζουν και πάλι προς την κούπα.

Κι άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν έχουν βγει προς τα έξω ονόματα ή ακόμα και συμφωνίες ομάδων με μετέπειτα head coaches τους όπως του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό ή του Κοκόσκοφ στην Εφές πέρυσι τέτοια εποχή αλλά παρουσίαση με τη βούλα; Σπάνιο αν όχι πρωτοφανές.

Το Ole.gr επιχειρεί να ρίξει μία ματιά πίσω από το σκεπτικό των δύο πλευρών…

Στο… μάτι του Σαββίδη με κίνηση ουσίας και εντυπωσιασμού

Η επομένη του ευρωπαϊκού τελικού (με τη Μούρθια) σεζόν ξεκίνησε με μικρό αλλά ευέλικτο μπάτζετ αλλά και πολύ εύστοχες επιλογές για τον ΠΑΟΚ που εντυπωσίασε τους πάντες με την εκκίνησή του. Με τον Γιούρι Ζντοβς στον πάγκο, τον οποίο πήρε η… μπάλα των μεγάλων βλέψεων, οι «ασπρόμαυροι» είχαν κερδίσει το χειροκρότημα.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο βέβαια, η εμπλοκή του Τέλη Μυστακίδη με την ΚΑΕ και η απόκτηση του πλειψηφικού πακέτου του μπασκετικού ΠΑΟΚ, έφερε την ανάγκη του… κεθρέφτη. Της άμεσης απόδειξης πως «είμαι εδώ».

Ο ΠΑΟΚ έφερε Μπέβερλι, Χουγκάζ και Άλεν ανεβάζοντας – στα χαρτιά τουλάχιστον – επίπεδο το αγωνιστικό μπάτζετ. Κάτι όμως που μπέρδεψε την… τράπουλα και κάπου αποπροσανατολίστηκε το «καράβι». Για την αποκατάσταση της τάξης λοιπόν και ενώ το δίπολο Σαββίδης-Μυστακίδης υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει στη Θεσσαλονίκη όσο τα συμφέροντα οικονομικής φύσης εξακολουθούν να υφίστανται, χρειαζόταν μία ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι που φέρνει μαζί του την εμπειρία του mastermind της τακτικής, είναι σίγουρα μία τέτοια.

Λέει στην Ευρωλίγκα «εμείς εδώ είμαστε»

Κατά την παρουσίασή του στο «Παλατάκι», ο Αντρέα Τρινκιέρι ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για ποιο λόγο δεν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας εν μέσω της σεζόν. Και ο ίδιος απάντησε πως…

«Το πρώτο που λέω στους παίκτες μου, σε όλους, είναι ότι ουδείς είναι σημαντικότερος από την ομάδα. Ούτε ο προπονητής. Είδα 10-12 αγώνες του ΠΑΟΚ από τη φετινή σεζόν και για εμένα η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική. Εντυπωσιάστηκα από το προπονητικό τιμ.

Έχω εκατομμύρια ιδέες. Ο ΠΑΟΚ έχει αγώνες μπροστά του. Πιστεύω ότι εμπιστεύομαι πολύ τον Παντελή Μπούτσκο. Κάναμε αυτό που θεωρώ σωστό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αν ερχόμουν τώρα, θα φρέναρα την ομάδα, θα έκανα ζημιά στην ομάδα. Το πλάνο είναι να δυναμώσω τον οργανισμό, να βάλω τα θεμέλια. Θα έρχομαι πολύ συχνά, θα μιλάω κάθε ημέρα με τον Μπούτσκο. Θα προπονήσει με τη δική του γνώση, με τη δική του εμπειρία. Θέλω η ομάδα να έχει σταθερότητα.»

Αφού λοιπόν εξήγησε το «γιατί όχι τώρα», το οποίο βγάζει νόημα, η ερώτηση που γεννάται είναι πως… αφού δεν είχαν σκοπό να αναλάβει τις τύχες του ΠΑΟΚ στο φινάλε αυτής της σεζόν, γιατί δεν έμεινε η περίπτωση Τρινκιέρι στο συρτάρι αλλά ανακοινώθηκε;

Αρχικά δεν υπήρχε κάτι να χαλάσει. Ο γεννημένος το 1968 Ιταλός προπονητής και κορυφαίος τεχνικός του EuroCup με την Ούνιξ Καζάν την περίοδο 2013-14, πείστηκε. Και δεν είχε να σκεφτεί κάτι άλλο. Είδε το όραμα και το πλάνο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, ικανοποιήθηκε από την πρό(σ)κληση οπότε… «εδώ είμαστε».

Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει όλο τον χρόνο να κάνει επαφές με ονόματα και να «τρέξει» το πλάνο της επόμενης τριετίας στο μυαλό του. Να το προετοιμάσει κατάλληλα για να περιορίσει τις πιθανότητες λάθους αφού έλαβε τις εγγυήσεις που χρειαζόταν από τον Τέλη Μυστακίδη.

Από την άλλη μεριά, με την ανακοίνωση και την παρουσίαση του νέου προπονητή ο ΠΑΟΚ σταματά πριν καν αρχίσει αυτή τη «σπέκουλα» του επόμενου που φθείρει τις… σάρκες, αποπροσανατολίζει και μόνο καλό δεν κάνει στις ομάδες.

Και φυσικά στέλενει ένα μήνυμα στην Ευρώπη και την Ευρωλίγκα, κλείνοντας το… μάτι. Πιέζει με τον τρόπο του τις καταστάσεις να τον πάρουν σοβαρά, αποδεικνύοντας έμπρακτα τις βλέψεις με την ανακοίνωση ενός Ευρωλιγκάτου τεχνικού που ανήκει στην ελίτ.

Την ίδια ώρα που είναι πασιφανές πως ο ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς θα αγωνίζεται σε ανώτερη του FIBA Europe Cup διοργάνωση, ο μεγάλος πόθος παραμένει η Ευρωλίγκα με τον ενδεχόμενο – νέο – μετασχιματισμό της.

Με την έλευση του NBA Europe να βρίσκεται στα σκαριά, η νέα επέκταση και διαφοροποίηση της κορυφαίας τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, αποτελεί ένα αρκετά πιθανό σενάριο. Με αύξηση των ομάδων, wild card και περιφέρειες. Ένα άλλο γενικότερα φορμάτ.

Στο οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει θέση και το δείχνει με κάθε τρόπο.