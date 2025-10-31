Milko 2on2 Bring Your Bro!!! Το StreetBall που σε στέλνει στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα, παρέα με τον κολλητό σου, συνεχίζεται δυναμικά με επόμενο σταθμό το «Promitheas Park» στην Πάτρα, 1 & 2 Νοεμβρίου!

Το μπάσκετ είναι στο DNA του Milko. Για χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του αθλητισμού και της νεολαίας, εμπνέοντας γενιές να βγουν στα γήπεδα και να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

Το Milko συνεχίζοντας να στηρίζει το άθλημα με το πιο συναρπαστικό τουρνουά StreetBall 2 εναντίον 2, το «Milko 2on2 Bring Your Bro» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, για να αναδείξει τους κορυφαίους streetballers κάθε ηλικίας. Επόμενη στάση η Πάτρα και το «Promitheas Park»! Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Καρδίτσα (4/10 & 5/10), όπου εκατοντάδες συμμετέχοντας όλων των ηλικιών έλαβαν μέρος στο πρώτο «Milko 2on2 Bring Your Bro», ζώντας ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο μπάσκετ, πάθος και πλούσια δώρα, το τουρνουά συνεχίζει το ταξίδι του στην Ελλάδα, με επόμενο σταθμό την Πάτρα!

Το μεγαλύτερο StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2, που φέρει την υπογραφή του Milko, επισκέπτεται το «Promitheas Park» το προσεχές Σαββατοκύριακο 1 & 2 Νοεμβρίου, προσκαλώντας όλους τους λάτρεις του μπάσκετ να πάρουν τον κολλητό τους, να σχηματίσουν την ομάδα τους και να ζήσουν τη δράση από κοντά. Οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν, θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό της Αθήνας, όπου οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά το Final 4 της Euroλeague, που θα διεξαχθεί το Μάιο του 2026 στην Αθήνα, αποτελώντας την κορύφωση της ευρωπαϊκής μπασκετικής χρονιάς.

Το Milko, με ambassadors τον Nikola Milutinov του Ολυμπιακού και τον Juancho Hernangomez του Παναθηναϊκού, παραμένει πιστό στη δέσμευσή του να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νεολαία, εμπνέοντας κάθε γενιά να βγει στο γήπεδο και να απολαύσει το παιχνίδι.

Ώρες διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή (1-2/11): 10:00-14:00 & 18:00-21:00

Ηλικιακά Group: 9-12 ετών 13-16 ετών 17+

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν δώρα και εκπλήξεις, ενώ οι δύο καλύτερες ομάδες του GROUP 17+ θα κερδίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση στην Αθήνα (10 Μαΐου 2026). Εκεί θα διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο! Ένα μοναδικό πακέτο φιλοξενίας για το Euroleague Final Four, την κορυφαία εμπειρία για κάθε μπασκετόφιλο, που μετά από 19 χρόνιας επιστρέφει στην Αθήνα!

Και φυσικά, η εμπειρία δεν περιορίζεται στους αγώνες… Το Milko θα στήσει σε κάθε πόλη μια Fan Zone, προσφέροντας δράσεις, δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες! Επόμενοι σταθμοί του «Milko 2on2 Bring Your Bro»:

• Κρήτη: 22 & 23 Νοεμβρίου

• Αλεξανδρούπολη: 28 & 29 Μαρτίου

• Θεσσαλονίκη: 25 & 26 Απριλίου

• Αθήνα – Μεγάλος Τελικός: 8, 9 & 10 Μαΐου

Μην χάσεις την ευκαιρία! Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο «Milko 2on2 Bring Your Bro» στο παρακάτω Link:

https://upgr8.gr/bring-your-bro-2025