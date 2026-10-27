Ένας μεγάλος «κύκλος» έκλεισε στο μπάσκετ, με τις πρώτες απολογίες στην Ευελπίδων. Γιατί επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός σε Βάσω Τσαρούχα και Τάσο Πηλοΐδη και τι «σημαίνει» αυτό;

Τις τελευταίες ημέρες το ελληνικό μπάσκετ έχει απασχολήσει όλη την επικαιρότητα.

Στο επίκεντρο είναι πάντα το μεγάλο σκάνδαλο που έχει «σκάσει» και έχει συγκλονίζει όλο τον χώρο του αθλήματος.

Συνολικά, έξι άτομα έφτασαν στην Ευελπίδων, ώστε να καταθέσουν τις απολογίες τους και οι αποφάσεις έχουν γίνει ήδη γνωστές.

Πέτρος Παπαπέτρου, Γιώργος Μαυραγάνης, Βαγγέλης Λιόλιος και Ηλίας Κορομηλάς είναι προφυλακιστέοι, μέχρι να έχουμε τη μεγάλη δίκη.

Παράλληλα, Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης θα είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση;

Το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις για Τσαρούχα και Πηλοΐδη

Αρχικά, για την Ελληνίδα διαιτητή δύο ήταν τα κομμάτια που «έπαιξαν» καθοριστικό ρόλο.

Αρχικά, δεν είχε οργανωτικό ρόλο μέσα στην ΕΟΚ, αλλά ούτε υπήρχαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι της, σε αντίθεση με τους Ηλία Κορομηλά και Πέτρο Παπαπέτρου.

Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τον Τάσο Πηλοΐδη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Η ποινή αυτή ήρθε, καθώς ήταν διαιτητής μονάχα σε δύο από τους συνολικά 49 αγώνες του «BasketGate».

Τι σημαίνει κατ’ οίκον περιορισμός

Από εδώ και πέρα, μέχρι και να γίνει η δίκη, οι δύο τους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Από εκεί και πέρα, θα φορούν όλο το 24ωρο μία ηλεκτρονική συσκευή, που θα μπορούν να ζουν την καθημερινότητά τους χωρίς δυσκολίες, γνωστό ως: «βραχιολάκι».

Μπορούν να δεχτούν κανονικά επισκέπτες, όμως, οι ίδιοι δεν μπορούν να φύγουν απ’ το σπίτι τους, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια.

Σε περίπτωση που πράξουν το αντίθετο, τότε υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε κι άλλες ποινές.