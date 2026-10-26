Η (προσωρινή) παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τα καθήκοντά του ως Προέδρου της ΕΟΚ, έφερε αρχιερεσίες στην Ομοσπονδία που διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια και κρατική εποπτεία.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ που χαρακτηρίζεται από σκιές και μελανά σημεία, εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου και του Ανακριτή/εισαγγελέα για το τι μελλει γενέσθαι με τα έξι πρόσωπα με τις ποινικές διώξεις. Ανάμεσα σε αυτά και ο πρώην πρόεδρος πλέον της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο κύριος Λιόλιος που απέρριψε κάθε εμπλοκή του στην εν λόγω υπόθεση κάνοντας λόγο για σκευωρία κατά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος όπως και ο στενός του συνεργάτης και φίλος Γιώργος Μαυραγάνης.

Πριν την απόφαση του ανακριτή που ήρθε το βράδυ της Κυριακής (25/10) ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ δήλωσε την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου της ΕΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κάτι που σημαίνει πως η Ελληνική Ομοσπονδία προχώρησε σε έκτακτο ΔΣ για να αποφασίσει την επόμενη μέρα της.

Ο κύριος Δελημπαλταδάκης κάλεσε όλα τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν από τις θέσεις τους όμως αυτό δεν συνέβη. Και αφού δεν ορίστηκε νέος πρόεδρος κάποιος εκ των προηγούμενων αντιπροέδρων, το χρίσμα δόθηκε μέσω πλειοψηφίας στον ‘Αγγελο Παπανικολάου. Μέχρι πρότινος μέλος του ΔΣ και υπεύθυνος ανάπτυξης της Elite League.

Λίγη ώρα αργότερα μάλιστα το νέο διοικητικό συμβούλιου της ΕΟΚ μετά την ανασυγκρότησή του, εξέδωσε ανακοίνωση θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη θεσμική σταθερότητα και τη συνέχιση του έργου της Ομοσπονδίας, μέσω μερικών δεσμεύσεων. Δηλαδή την απρόσκοπτη συνέχιση των διοργανώσεων, τη στήριξη των Εθνικών Ομάδων, τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, την εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη Διαιτησία με συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ και το Υπουργείο.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον είναι νόμιμο (το ηθικό παραμερίζεται για την ώρα, ούτως ή άλλως έχει πάει περίπατο) κάτι τέτοιο και μέχρι που μπορεί να φτάσει η εμπλοκή του Υπουργείου και του κυρίου Βρούτση.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) είναι ένας αυτοδιοικούμενος αθλητικός φορέας, με την έννοια ότι έχει τα δικά της όργατα βάσει καταστατικού και αθλητικής νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει διοικητική αυτοτέλεια αλλά και ταυτόχρονα νομική και κρατική εποπτεία. Η οποία επιτρέπει την παρέμβαση αλλά μέχρι ενός ορίου.

Η ΕΟΚ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η αυτοδιοίκησή της ασκείται μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να διατάξει ή να καθαιρέσει αυθαίρετα τη διοίκησή της (νέο ΔΣ εν προκειμένω) μόνο και μόνο επειδή η Ομοσπονδία εποπτεύεται απότ ο κράτος.

Ο κύριος Βρούτσης διαθέται συγκεκριμένες ελεγκτικές και εποπτικές αρμοδιότητες καθώς και εξουσίες αλλά κάτι τέτοιο δεν ισοδυναμεί με γενική εξουσία περί καθαίρεσης κατά βούληση της εκλεγμένης διοίκησης. Καθώς η ΕΟΚ ψήφισε και έβγαλε τον Άγγελο Παπανικολάου νέο Πρόεδρο, έβαλε 4 νέα μέλη και εν τέλει δεν παραιτήθηκε κανένα.

Αυτό που μπορεί να συμβεί βάσει Νόμου, είναι να ζητηθεί δικαστική παρέμβαση για προσωρινή διοίκηση χωρίς όμως να προηγηθούν αμέσως εκλογές. Και από τη στιγμή που (για την ώρα τουλάχιστον) δεν υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου μέλος και η ΕΟΚ αποφάσισε ανασυγκρότηση του ΔΣ, είναι αβέβαιο κατά πόσον αυτό θα συμβεί.

Με λίγα λόγια ο Υπουργός δεν μπορεί με δική του εντολή να αντικαταστήσει ελεύθερα το εκλεγμένο ΔΣ. Δεν μπορεί να επιβάλει δεσμευτικά την παραίτηση ή τη διάταξη εκλογών απλώς με υπουργική εντολή. Μπορεί όμως να ζητήσει πολιτικά και θεσμικά την παραίτηση του Δ.Σ. και να καλέσει την ΕΟΚ να οδηγηθεί σε νέα εκλογική διαδικασία. Όπως δήλωσε ο ίδιος και κατά την πρόσκληση του Δ.Σ. στο γραφείο του για το μεσημέρι της Δευτέρας «δεν μπορώ να επιβάλω αλλά να υποδείξω.»

Μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση του αλλά και εκείνη της νέας διοίκησης της ΕΟΚ σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι όπου η δυσπιστία του φίλαθλου και μη κόσμου, είναι διάχυτη. Και δικαιολογημένη, μέχρι αποδείξεως του εναντίου.