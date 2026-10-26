Ο Παναγιώτης Φασούλας ξέσπασε μιλώντας στους Betarades και στην εκπομπή «Μονότερμα», μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση και του Άγγελου Παπανικολάου για άμεσες εκλογές στην ΕΟΚ.

Ο Παναγιώτης Φασούλας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Μονότερμα» με τον Πάνο Βόγλη και τον Άγγελο Χαριστέα, στο κανάλι Betarades, ξεσπώντας μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση και του Άγγελου Παπανικολάου, κάνοντας λόγο για άμεσες εκλογές στην ΕΟΚ.

«Άκουσα τις αθλιότητες του λεγόμενου προέδρου της Ομοσπονδίας. Θέλω να πω το εξής: Ποιος θα διενεργήσει τις εκλογές; Οι συμμέτοχοι σε εγκληματική οργάνωση; Αυτοί οι οποίοι διενεργήσαν εκλογές πριν από 2,5 χρόνια; Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο.

Αυτοί θα βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο; Αυτοί που δεν έχουν καταψηφίσει καμία πρόταση του κυρίου Λιόλιου εδώ και 4-5 χρόνια; Τι είναι αυτά που ακούω;

Θεωρώ ότι ο Υπουργός πρέπει μαζί με τον Πρωθυπουργό να πάρουν πρωτοβουλία, και πιστεύω ότι θα το κάνουν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον τους, για να απομακρυνθεί αυτή η διοίκηση, από την Ομοσπονδία.

Δηλαδή πραγματικά, αυτά που γίνανε, τα ‘ξερα εγώ πριν από δύο χρόνια κι αυτοί δεν ξέραν τίποτα;

Και θα διενεργήσουν εκλογές; Είμαστε σοβαροί; Τι συζητάμε τώρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Φασούλας.

Δείτε αναλυτικά όσα είπα ο Παναγιώτης Φασούλας στην εκπομπή «Μονότερμα»: