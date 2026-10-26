Ένας τρομακτικός τραυματισμός έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (25/10) στο NBA, με τους παίκτες των Θάντερ και των Κλίπερς να μένουν… πάγωτο στη βάναυση εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι.
Εκείνος που την έπαθε ήταν ο Τζέιλεν Ουίλιαμς στην προσπάθειά του να τελειώσει μία φάση στο καλάθι της ομάδας του Λος Άντζελες. Ο άσος της Οκλαχόμα και πρωταθλητής μαζί τους πριν από 16 μήνες, είχε μία πάρα πολύ άσχημη πτώση καθώς «κάθισε» πάνω στο αριστερό του πόδι.
Η διαχείρηση από πλευράς ιατρικού επιτελείου ήταν άμεση για να προστατεύσει τον παίκτη στο βαθμό του δυνατού, οι αντιδράσεις ωστόσο όσων βρίσκονταν δίπλα και γύρω του, έδειχναν την ψυχολογική τους κατάσταση.
Ο ηγέτης των Θάντερ Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πλάνταξε στα δάκρυα ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι έπιαναν τα κεφάλια τους, δίχως να μπορούν να πιστέψουν αυτό που μόλις είχαν αντικρίσει.
Ο αθλητίατρος Ντέιβιντ Τσάο εκτιμά ότι ο τραυματισμός θα διαγνωστεί ως κάταγμα της κνήμης και της περόνης στο αριστερό πόδι, λαμβάνοντας υπόψιν τη γωνίωση και την παραμόρφωση. Φυσικά και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο Τζέιλεν Ουίλιαμς που καταχειροκροτήθηκε κατά την έξοδό του από το γήπεδο με όλες τις προσευχές για ταχεία ανάρωση να τον συνοδεύουν, αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν και η αποκατάστασή του θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Πληθώρα μηνυμάτων είδαν το φως μετά τα δυσάρεστα μαντάτα με τον SGA να δηλώνει απολύτως σίγουρος πως ο συμπαίκτης του θα γυρίσει ακόμα πιο δυνατός σε σχέση με πριν, το ίδιο και ο Άλεξ Καρούσο.