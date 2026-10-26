Ο Ηλίας Κορομηλάς αρνήθηκε κάθε κατηγορία εις βάρος του για την υπόθεση των στημένων αγώνων στον χώρο του μπάσκετ.

Οι εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, για την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, «τρέχουν» διαρκώς από την στιγμή που άνοιξε ο… Ασκός του Αιόλου.

Το πρωί της Δευτέρας (26/10), ο Ηλίας Κορομηλάς αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ελληνική Δικαιοσύνη σχετικά με τη συμμετοχή του σε εννέα περιπτώσεις χρηματισμού διαιτητών και στελεχών του μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και ειδήμων σε ζητήματα διαιτησίας βασίζει την υπεράσπισή του στη θέση ότι ουδέποτε προέβη σε παράνομη πράξη, λειτουργώντας πάντοτε εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του.

Επιπλέον, φέρεται να έχει καταθέσει στον 9ο τακτικό ανακριτή πληθώρα εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων, με σκοπό να αιτιολογήσει τα 102.000 ευρώ που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο στην οικία του.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να δικαιολογήσει και το ποσό των 263.000 ευρώ, το οποίο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, έλαβε σε δόσεις ως αποζημίωση μετά τη λήξη της διαιτητικής του πορείας και ακολούθως το απέσυρε από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή που περιέχεται στον φάκελο της υπόθεσης, βάσει της οποίας ο Ηλίας Κορομηλάς τού προσέφερε «δώρο» ύψους 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν στον τελικό του EuroCup το 2021, ο ίδιος διατείνεται ότι δεν υφίσταται ποινική διάσταση, καθώς το ζήτημα είχε καταγγελθεί επισήμως στο παρελθόν και κατόπιν αρχειοθετήθηκε.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πριν ξεκινήσει η απολογητική διαδικασία, στο γραφείο του ανακριτή κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του κ. Κορομηλά.