Την τελευταία φορά που ο Άρης εκκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία με 4Χ4, άγγιξε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Είτε το έκανε για τους εκατοντάδες φίλους του που βρέθηκαν στο μακρινό Ροστόκ είτε απλώς επειδή η διαφορά ποιότητας με την τοπική ομάδα είναι χαώδης, που είναι, ο Άρης εμφανίστηκε άκρβως σοβαρός και στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου του EuroCup.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν… περίπατο με 110-79 και έγιναν η πρώτη ομάδα της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της Euroleague, που έφτασε τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που «χτίζεται» για μεγάλα πράγματα αλλά έχει μπροστά της αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει, έχει άγριες διαθέσεις και υψηλές προσδοκίες. Κάτι που φροντίζει να δείχνει από το ξεκίνημα.

Και κάθε άλλο παρά συνηθίζει ο Άρης να ξεκινά με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Για την ακρίβεια, ο άλλοτε «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, έχει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με 4Χ4 από την περίοδο 2005-06. Πάνω από είκοσι χρόνια.

Τη σεζόν που έφτασε μέχρι τον τελικό του Σαρλερουά για το ULEB Cup, προπομπός του EuroCup, είχε ξεκινήσει επικρατώντας της Άλμπα Βερολίνου στη Θεσσαλονίκη (97-80), της Βέντσπιλς εκτός (96-76) και των Μπρι (81-74) και Εστουδιάντες εντός (73-69), πριν γνωρίσει την πρώτη ήττα εκτός έδρας από τη Λουκόιλ Ακαντέμπικ στα σημεία (66-65).

Εκείνη την περίοδο, η ομάδα του Ηλία Ζούρου που τον διαδέχθηκε ο Αντρέα Ματσόν, προκρίθηκε στην επόμενη φάση με ρεκόρ 7-3 και απέκλεισε στα νοκ-άουτ τον Πανιώνιο (Φάση των 16), τη Βιλερμπάν (προημιτελικά) και τη σερβική Χέμοφαρμ με ιστορικό καλάθι του Καστλ σε νεκρό χρόνο, για να φτάσει να παίξει για την κούπα απέναντι στην πανίσχυρη Ντιναμό Μόσχας του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Παιχνίδι που δεν μπόρεσε να εμφανιστεί ανταγωνιστικός ο Άρης απέναντι σε ένα σύνολο με αρκετή ποιότητα και δεδομένη διαφορά δυναμικότητας.

Αυτή τη φορά, ο Άρης έχει μπροστά του την Τσεντεβίτα (28/10) στο Αλεξάνδρειο, την οποία αν νικήσει θα σημειώσει την καλύτερη ευρωπαϊκή εκκίνηση μέσα στον 21ο αιώνα.