Μπορεί οι Μαϊάμι Χιτ να ξεκίνησαν με το… αριστερό, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε εκκίνηση με ρεκόρ την πορεία του!

Η πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησε και με τη… βούλα. Το NBA έκανε «τζάμπολ», με τον «Greek Freak» να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Στην ήττα των Μαϊάμι Χιτ από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (22/10, 106-131) πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση.

Ο Έλληνας φόργουορντ σταμάτησε στους 35 πόντους, με 13/17 δίποντα και 9/14 εύστοχες βολές.

Giannis Antetokounmpo just had the MOST points in a Miami Heat debut:



35 PTS

6 REB

1 AST

1 STL

13-19 FGM (68 FG%)

70 TS%

30 MIN



The best player in the world. pic.twitter.com/5y6fxQlwpc — The HEAT Realm (@WadexFlash) October 22, 2026

Παράλληλα, είχε έξι ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής.

Μπορεί η νίκη να μην ήρθε για την ομάδα του, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε με το… καλημέρα να «γράψει» και ρεκόρ!

Σε μία επίδοση που είχαν να δουν οι Μαϊάμι Χιτ από την «εποχή ΛεΜπρόν Τζέιμς»!

Ο Αντετοκούνμπο «άρπαξε» ρεκόρ του ΛεΜπρόν

Στο μακρινό 2010 ο «King James» είχε κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας της Φλόριντα.

Τότε, και σε ένα ματς απέναντι στους Μπόστον Σέλτικ είχε πετύχει 31 πόντους, στην εκκίνησή του στους Μαϊάμι Χιτ.

Αυτή ήταν και μέχρι πρότινος οι περισσότεροι πόντοι που έχουν μπει από έναν παίκτη στο ντεμπούτο του στην ιστορία του κλαμπ!

Giannis Antetokounmpo tonight:



35 PTS

6 REB

13/19 FG



Most points in a Heat debut ever. pic.twitter.com/mrSwZWlWK2 — Real App (@realapp) October 22, 2026

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άφησε την ευκαιρία και με το… καλημέρα στη νέα του ομάδα και πάτησε σε μία νέα «κορυφή»!

Ένα ρεκόρ που έστεκε «αγέρωχο», αλλά ο Έλληνας «σταρ» μπόρεσε να το «αρπάξει» από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.