Η νέα «περιπέτεια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά».
Ο Έλληνας σταρ πήρε την απόφαση να «μετακομίσει» στους Μαϊάμι Χιτ, αφήνοντας πίσω του τη μεγάλη πορεία του στους Μιλγουόκι Μπακς.
Στην ομάδα της Φλόριντας δεν έχει θετικό πρόσημο στην εκκίνησή της, αφού σε τρεις αναμετρήσεις στο NBA μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες.
Μάλιστα, στο ματς απέναντι τους Σάρλοτ Χόρνετς (25/10, 115-110) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν τελείωσε την αναμέτρηση, αφού αποβλήθηκε με έξι φάουλ.
Σε ένα ξεκίνημα που θα θέλει να το «ξεχάσει». Οι Μαϊάμι Χιτ παρά το rebuild που αποφάσισαν να κάνουν το καλοκαίρι βλέπουν να έχουν πολλές δυσκολίες.
Και σε όλα αυτά μία μεγάλη επιστροφή στο 2007. Τι ακριβώς εννοούμε;
Το 0-3 είναι το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων ετών για τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς ποτέ τους δεν είχαν μείνει τόσες αγωνιστικές μακριά από τις νίκες.
Σε μία σεζόν που ήταν «καταστροφική», καθώς τελείωσαν με 15-67, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία τους.
Πότε έγινε κάτι παρόμοιο; Πριν από 19 χρόνια! Κι όμως, το κλαμπ της Φλόριντα τέτοια εκκίνηση δεν είχε κάνει ποτέ, μέχρι που ήρθε το σήμερα.
Σε ένα «εφιαλτικό» ξεκίνημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σίγουρα θα θέλει να «ξεχάσει». Το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση το επόμενο διάστημα.