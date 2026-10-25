Δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, που «έγραψαν» ένα αρνητικό σερί.

Η νέα «περιπέτεια» του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά».

Ο Έλληνας σταρ πήρε την απόφαση να «μετακομίσει» στους Μαϊάμι Χιτ, αφήνοντας πίσω του τη μεγάλη πορεία του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Στην ομάδα της Φλόριντας δεν έχει θετικό πρόσημο στην εκκίνησή της, αφού σε τρεις αναμετρήσεις στο NBA μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες.

MIAMI WINLESS TO START THE SEASON 😳



The new-look Heat start 0-3 for the first time since 2007-08 season. pic.twitter.com/zFLiqRsEAR — Yahoo Sports (@YahooSports) October 25, 2026

Μάλιστα, στο ματς απέναντι τους Σάρλοτ Χόρνετς (25/10, 115-110) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν τελείωσε την αναμέτρηση, αφού αποβλήθηκε με έξι φάουλ.

Σε ένα ξεκίνημα που θα θέλει να το «ξεχάσει». Οι Μαϊάμι Χιτ παρά το rebuild που αποφάσισαν να κάνουν το καλοκαίρι βλέπουν να έχουν πολλές δυσκολίες.

Και σε όλα αυτά μία μεγάλη επιστροφή στο 2007. Τι ακριβώς εννοούμε;

🚨The Miami Heat start the season 0-3 for the first time since 2007. pic.twitter.com/EOTrYpKBLr — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 25, 2026

Το 0-3 είναι το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων ετών για τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς ποτέ τους δεν είχαν μείνει τόσες αγωνιστικές μακριά από τις νίκες.

Σε μία σεζόν που ήταν «καταστροφική», καθώς τελείωσαν με 15-67, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία τους.

A few members of the last Miami Heat team (2007) to start a season 0-3 (prior to 2026):



The 2007-08 Miami Heat finished with a 15-67 record pic.twitter.com/fvSViPixdV — DraftKings Sports (@DKSports) October 25, 2026

Πότε έγινε κάτι παρόμοιο; Πριν από 19 χρόνια! Κι όμως, το κλαμπ της Φλόριντα τέτοια εκκίνηση δεν είχε κάνει ποτέ, μέχρι που ήρθε το σήμερα.

Σε ένα «εφιαλτικό» ξεκίνημα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σίγουρα θα θέλει να «ξεχάσει». Το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση το επόμενο διάστημα.