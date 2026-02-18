Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θα δώσει το «παρών» στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με το Μαρούσι για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον προημιτελικό του Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ στο Allwyn Final Eight, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός σέντερ δεν θα ενισχύσει την ομάδα του στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στο Μαρούσι (19/2, 17:00).

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν τενοντίτιδα στο δεξί γόνατο. Αν και το πρόβλημα δεν αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργεί «πονοκέφαλο» στους «ερυθρόλευκους» ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων στα «Δύο Αοράκια», όπου θα κριθεί ο τίτλος.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί άμεσα, με τον δυναμικό σέντερ να προσπαθεί να προλάβει τον τελικό του Allwyn Final Eight. Η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθεί το γόνατό του και από το επίπεδο ετοιμότητάς του μέχρι το Σάββατο (21/2).

Σε κάθε περίπτωση, στο ματς με το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου δεν θα αγωνιστεί, καθώς οι Πειραιώτες δεν σκοπεύουν να ρισκάρουν πιθανή επιδείνωση ή υποτροπή του τραυματισμού του.