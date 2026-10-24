Ο «από μηχανής θεός» της Παρτιζάν στο ντέρμπι (μίσους) με τον Ερυθρό Αστέρα, καθάρισε για την ομάδα του με τρίποντο ενώ μέχρι να το βάλει είχε 0/12.

Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο ματς και έβαζε το νικητήριο σουτ, η αποθέωση από τους φίλους της Παρτιζάν θα είχε ένα… ταβάνι. Όταν όμως πρόκειται για το ντέρμπι της πόλης με τον «αιώνιο» αντίπαλο Ερυθρό Αστέρα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η λατρεία μετριέται επί δύο.

Ο Αλεσάντρο Παγιόλα άφησε την πατρίδα του το περασμένο καλοκαίρι για να δοκιμάσει στο ειδικό βάρος της Παρτιζάν. Σε έναν οργανισμό με πάρα πολλές απαιτήσεις, ηλεκτρισμένη ενίοτε ατμόσφαιρα, φανατικό κοινό.

Στην Παρτιζάν η γραμμή ισορροπίας από ήρωας σε ανεπιθυμήτος, δεν απέχει και τόσο πολύ. Το βράδυ της Πέμπτης (22/10) πάντως ο Ιταλός, μπήκε αρκετά περισσότερο στις καρδιές των φίλων της ομάδας του.

Τι κι αν ο Παγιόλα είχε αναλάβει μόλις 3 προσπάθειες (κι άλλες δύο βολές που τις έχασε και τις δύο) σε 45′ του ντέρμπι της Σερβίας; Την ύστατη στιγμή, δεν «τρόμαξε» να πάρει το τρίποντο από τα 7μιση σχεδόν μέτρα όταν οι «ερυθρόλευκοι» χάθηκαν. Και καλά έκανε για την Παρτιζάν.

Ο Ιταλός ευστόχησε από μακριά, έβαλε φωτιά στην Beogradska Arena, διαμόρφωσε το τελικό 88-85 και έγινε ήρωας για τους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου.

Κι όλα αυτά ενώ τα είχε… σπάσει τον Οκτώβρη στην Ευρωλίγκα πίσω από τα 6,75μ. Για την ακρίβεια ο Παγιόλα είχε 0/12 μέχρι να βάλει – με κρύο αίμα να τον διαπερνά σαν ψυχρός εκτελεστής – αυτό το σουτ. Από την τέταρτη απόπειρά του για τρίποντο στις 2 Οκτώβρη με τη Μπάγερν μέχρι και 17” πριν ακουστεί η «χοντρή κυρία» στο Βελιγράδι και το ντέρμπι ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα που πήγε στην παράταση, ο Παγιόλα δεν το είχε βάλει. Και το έκανε την κρίσιμη στιγμή.

Έτσι γράφονται οι ιστορίες…