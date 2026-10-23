Σεμιναριακή άμυνα έπαιξε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος της 7ης αγωνιστικής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena παρότι είχε αρκετά νέα δεδομένα στο παιχνίδι του.

Οι Πειραιώτες έριξαν τη Φενέρμπαχτσε στα… δίχτυα τους, κόβωντάς της κάθε δίοδο προς τη ρακέτα τους. Για να μεταφραστεί αυτό στην επιστήμη των μαθηματικών, ο Ολυμπιακός ανάγκασε την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να σκοράρει μόλις 24 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (8+16), λιγότερους δηλαδή απ ότι δεχόταν στους προηγούμενους έξι αγώνες του κατά μέσο όρο στην πρώτη μόλις περίοδο.

Στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια, οι Βάσκοι είχαν ξεκινήσει το παιχνίδι με 29 πόντους ενεργητικό. Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις είχε 24 ενώ η Μπολόνια έβαλε 33 στην πρώτη περίοδο μόνο με τους ερυθρόλευκους.

Επιστροφή στην Ελλάδα για να κρατήσει ο Ολυμπιακός την Εφές στους 16 στο εναρκτήριο δεκάλεπτο. Στη Βαλένθια σε ένα ημίχρονο που ήταν αγνώριστος, δέχθηκε 31 και στη Βαρκελώνη 30.