Μία άνω τελεία σε ένα «τρελό» σερί που έτρεχε ο Ολυμπιακός έβαλε η Φενέρμπαχτσε, όπως το είχε κάνει ξανά και κάποτε.

Οι ραγδαίες και σκοτεινές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ έχουν… παγώσει όπως είναι λογικό κάθε τι αγωνιστικό τις τελευταίες μέρες. Η αξιοπιστία έχει πάει περίπατο, το σπορ έχει γίνει «περίγελος» της Ευρώπης.

Μέσα σε όλα αυτά βέβαια οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων συνεχίζονται (ακόμα και στη Basket League) εν αναμονή των απολογιών και των αποφάσεων των αρμόδιων φορέων. Ακολουθούν κι άλλα.

Το βράδυ της Παρασκευής (23/10) δεδομένων των ζητημάτων που είχε ο Ολυμπιακός, λίγο έλειψε να ολοκληρώσει ένα μίνι-θαύμα. Οι Πειραιώτες που προέρχονταν από μία απαιτητική και ξέφρενη από πλευράς ρυθμού «διαβολοβδομάδας» στην Ισπανία όπου έκαναν το 2/2 στο φινάλε των αγώνων και πιο συγκεκριμένα στην παράταση, είδαν το… ποτήρι από την ανάποδη αυτή τη φορά.

Χάνοντας σε μία εβδομάδα για διαφορετικούς λόγους τον καθένα, τρία βασικά του όπλα, ο Ολυμπιακός είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο τη Φενέρμπαχτσε σε ένα καλούπι. Και προηγήθηκε μέχρι και με 16 πόντους σε εικόνα που άλλαξε όμως άρδην στο δεύτερο μέρος.

Ο Ολυμπιακός έκανε 9 λάθη σε 20′, είχε κακές επιλογές και αποστάσεις, 28% από το τρίποντο και 40% από το δίποντο, έμεινε από δυνάμεις. Στο «κατς» που παίχτηκε – και το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις επικροτεί η Φενέρμπαχτσε βάσει του τρόπου παιχνιδιού της – στη Sunel Arena, εκείνος που είχε τα λιγότερα κορμιά, προϊόντος του χρόνου λύγισε.

Ο Λάρκιν σήκωσε τη σημεία της επανάστασης, ο Σιλντς τον πλήγωσε και η Φενέρμπαχτσε σταμάτησε (ξανά) ένα ξέφρενο σερί αγώνων που «έτρεχε» ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Όποια κι αν ήταν αυτή.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν να χάσουν εντός έδρας ματς από τις 16/12/2025 και εκείνο το 94-99 από τη Βαλένθια. Από τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη συνέχεια, μέτρησε το απόλυτο στον δεύτερο γύρο και τα playoffs, διευρύνοντας στο 14-0 το σερί της με το πρώτο χρονικά εντός έδρας ματς της περιόδου κόντρα στην Εφές πριν από λίγες ημέρες.

Παρόλα αυτά, αν και θα μπορούσε να το είχε αποφύγει καθώς είχε το προβάδισμα για σχεδόν 38′ και ο Βεζένκοφ το τελευταίο σουτ της ισοφάρισης, ο Ολυμπιακός είδε τους Τούρκους να του σπάνε ξανά το αήττητο (61-64). Στα σημεία, δείχνοντας βέβαια – κάτι που πρέπει να κρατήσει στη συνέχεια – ότι μπορεί να παίξει και άμυνα φέτος.

Όπως το είχαν κάνει και στο μεγαλύτερο εντός έδρας σερί αγώνων στην ιστορία του. Το οποίο κρατάει από το 2010. Οι Πειριαώτες τότε μετρούσαν 20 νικηφόρα αποτελέσματα στο «σπίτι» τους, μέχρι να έρθουν οι Μάρκο Τόμας, Ρόκο Λένι-Ούκιτς και Ομέρ Ονάν (70-84) για να διακόψουν το εντός έδρας απόλυτο 725 ημερών στην Ευρωλίγκα.