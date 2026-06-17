Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, η Ερμούπολη φιλοξενεί για 8η χρονιά το κορυφαίο FIBA 3×3 event της Ελλάδας, με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη.

Το καλοκαίρι στη Σύρο έχει πλέον το δικό του μπασκετικό σημείο αναφοράς. Το Stoiximan AegeanBall Festival επιστρέφει για 8η χρονιά, μετατρέποντας την ιστορική Πλατεία Μιαούλη σε ένα μοναδικό υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, όπου κορυφαίοι αθλητές, ερασιτέχνες παίκτες, οικογένειες και φίλοι του αθλήματος συναντώνται σε μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και τη φιλοξενία των Κυκλάδων. Μέσω του οράματος του δύο φορές πρωταθλητή της EuroLeague Γιώργου Πρίντεζη, το Stoiximan AegeanBall Festival έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναδεικνύοντας τη Σύρο σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας.

Μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ στη Σύρο

Για ακόμη μία χρονιά, η διοργάνωση συγκεντρώνει μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους και υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα. Ανάμεσα στους αθλητές που έχουν ήδη ανακοινωθεί βρίσκονται οι θρύλοι της EuroLeague Γιώργος Πρίντεζης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ιωάννης Μπουρούσης και Joe Arlauckas, ενώ το «παρών» θα δώσουν επίσης οι Ιωάννης Παπαπέτρου, Κώστας Τσαρτσαρής, Nemanja Nedović, Moses Wright, Βλάντο Γιάνκοβιτς, Ιωάννης Αγραβάνης, Βαγγέλης Μάντζαρης, Νίκος Γκίκας, Brent Petway, Δημήτρης Μαυροειδής, όπως και πολλοί άλλοι.

Ιδιαίτερα δυναμική θα είναι και φέτος η παρουσία του μπάσκετ γυναικών, με τη συμμετοχή των Αναστασίας Κωστάκη, Αρτέμιδος Σπανού, Ελεάννας Χριστινάκη, Έλενας Μποσγανά, Ivana Raca, Ιωάννας Κριμίλη, Ivana Jakubcova και Γεωργίας Βελούδου, οι οποίες εκπροσωπούν το υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέες ανακοινώσεις αθλητών και αθλητριών θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη λάμψη της φετινής διοργάνωσης.

Η δράση ξεκινά από τις 25 Ιουνίου

Το Stoiximan AegeanBall Festival ανοίγει τις πύλες του μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων, με μια σειρά κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων στην Πλατεία Μιαούλη. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 19:00 – 20:00 | Τζάμπολ Αγάπης, 20:00 – 21:00 | Basketball Clinic με τον Joe Arlauckas και την Αναστασία Κωστάκη, 21:00 – 21:40 | Walking Basketball 60+.

Πριν από τα basketball clinics των θρύλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η «καρδιά» της διοργάνωσης θα χτυπήσει στο Τζάμπολ Αγάπης, μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια και δράσεις συνεργασίας, μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το μπάσκετ ως μια παγκόσμια γλώσσα αποδοχής και συλλογικότητας, στέλνοντας από τη Σύρο ένα ισχυρό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων. Στη συνέχεια, ο Joe Arlauckas και η Αναστασία Κωστάκη θα πραγματοποιήσουν ένα basketball clinic για τα παιδιά των τοπικών συλλόγων Άρη Σύρου και ΑΟ Ερμούπολης, προσφέροντάς τους πολύτιμες γνώσεις και την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα σε δύο προσωπικότητες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του Walking Basketball 60+ σε συνέργεια με το πρόγραμμα IROES της Stoiximan, μιας καινοτόμου μορφής άθλησης που προωθεί την ενεργό γήρανση, την κοινωνική σύνδεση και τη συμμετοχή. Το κοινό της Σύρου θα γνωρίσει μια εφαρμόσιμη μεθοδολογία που ενισχύει την ασφαλή κίνηση, το ομαδικό πνεύμα και την ποιότητα ζωής για άτομα άνω των 60 ετών μέσα από μια προσαρμοσμένη μορφή μπάσκετ.

Ένα τριήμερο γεμάτο θέαμα

Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, το πρόγραμμα του Stoiximan AegeanBall Festival θα περιλαμβάνει αγώνες FIBA 3×3 για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, διαγωνισμούς δεξιοτήτων, shooting contests, δράσεις για το κοινό, εμφανίσεις κορυφαίων αθλητών και πολλές εκπλήξεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν κάθε χρόνο οι βραδινές αναμετρήσεις που φέρνουν στο ίδιο γήπεδο θρύλους του αθλήματος, ενεργούς αθλητές και αγαπημένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 21:00, το κοινό θα απολαύσει το καθιερωμένο VIP 4on4 Game, με τη συμμετοχή σπουδαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ καθώς και ξεχωριστών προσκεκλημένων, σε μια βραδιά γεμάτη θέαμα, αναμνήσεις και έντονο συναγωνισμό. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, επίσης από τις 21:00, η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει με τους αγώνες της VIP League 3×3, όπου κορυφαίοι αθλητές θα χαρίσουν ακόμη μία βραδιά γεμάτη εντυπωσιακές φάσεις και δυνατές συγκινήσεις. Τόσο το VIP 4on4 Game του Σαββάτου όσο και η VIP League 3×3 της Κυριακής θα μεταδοθούν ζωντανά από την COSMOTE TV, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της Πλατείας Μιαούλη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Εντυπωσιακή ανταπόκριση από τη μπασκετική κοινότητα

Η ανταπόκριση των φίλων του μπάσκετ ήταν εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα το πρόωρο κλείσιμο των εγγραφών καθώς όλες οι κατηγορίες συμμετοχής συγκέντρωσαν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον. Για ακόμη μία χρονιά, η διοργάνωση έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα να βρίσκονται στη Σύρο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Stoiximan AegeanBall Festival ως της κορυφαίας διοργάνωσης FIBA 3×3 στη χώρα.

Μια διοργάνωση που ενώνει αθλητισμό, κοινωνία και τουρισμό

Η επιτυχία του Stoiximan AegeanBall Festival είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοναδική ταυτότητα της Σύρου. Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων συνδυάζει πολιτισμό, ιστορία, αρχιτεκτονική και αυθεντική φιλοξενία, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον που διαφοροποιεί τη διοργάνωση σε διεθνές επίπεδο. Η Πλατεία Μιαούλη και το εμβληματικό Δημαρχείο της Ερμούπολης προσφέρουν ένα μοναδικό σκηνικό για το μεγαλύτερο υπαίθριο γήπεδο 3×3 της χώρας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και στην προβολή του νησιού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χιλιάδες επισκέπτες επιλέγουν κάθε χρόνο να συνδυάσουν την παρακολούθηση του φεστιβάλ με τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σύρο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προβάλλοντας το ελληνικό τουριστικό προϊόν διεθνώς.

Η μεγαλύτερη Fun Zone στην ιστορία της διοργάνωσης

Η εμπειρία του Stoiximan AegeanBall Festival 2026 δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Για πρώτη φορά, η διοργάνωση παρουσιάζει την πιο πλούσια και διαδραστική Fun Zone που έχει φιλοξενήσει ποτέ, προσφέροντας καθημερινά ψυχαγωγικές δράσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους στην Πλατεία Μιαούλη. Ξεχωριστή θέση στη φετινή Fun Zone θα έχει το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της διοργάνωσης σε συνεργασία με την adidas, όπου οι επισκέπτες θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να προμηθευτούν το νέο και επίσημο merchandise του Stoiximan AegeanBall Festival. Μέσα από μια αποκλειστική συλλογή προϊόντων της διοργάνωσης, το κοινό θα μπορεί να αποκτήσει συλλεκτικά και limited-edition είδη, σχεδιασμένα ειδικά για τη φετινή διοργάνωση, μεταφέροντας μαζί του ένα μοναδικό αναμνηστικό από τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στη Σύρο.

Η κοινωνική προσφορά της Stoiximan

Η Stoiximan, διαχρονικός υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας τη δυναμική του αθλητισμού ως μέσο προσφοράς και θετικής αλλαγής στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή δράση της Stoiximan επικεντρώνεται στη στήριξη της τρίτης ηλικίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για κοινωνική αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, η Stoiximan αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο στο Γηροκομείο «Άγιος Παντελεήμων» της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως. Σκοπός του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση δύο υφιστάμενων μονόκλινων δωματίων φιλοξενίας ηλικιωμένων. Μέσα από τη συγκεκριμένη ενέργεια, στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος διαβίωσης, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές premium φιλοξενίας, προσφέροντας στους διαμένοντες την αξιοπρέπεια και τη φροντίδα που τους αξίζει.

Ραντεβού στη Σύρο

Το Stoiximan AegeanBall Festival 2026 υπόσχεται ακόμη μία χρονιά γεμάτη έντονες συγκινήσεις, σπουδαίες μπασκετικές προσωπικότητες και μοναδικές εμπειρίες στην καρδιά του Αιγαίου. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, η Σύρος θα αποτελέσει ξανά το σημείο συνάντησης της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας, προσφέροντας ένα τριήμερο που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την αυθεντική κυκλαδίτικη φιλοξενία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, επισκεφθείτε το aegeanball.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της διοργάνωσης μπείτε στο www.aegeanball.gr.

Ονομαστικός Χορηγός: STOIXIMAN

Μεγάλοι Χορηγοί: SENECA, TRIDENT

Official Broadcaster: COSMOTE TV

Χορηγοί: ADIDAS, BLUE STAR FERRIES, JBL, ΖΑΓΟΡΙ

Υποστηρικτές: LA ROCHE POSAY, MISKO, SNAPPI, TRACE ‘n CHASE, VARVARESOS, ZEEKR, ISLAND PACKAGING, WINDOOR

Συνεργάτες: HUMAN TECAR, LEDit, PMS SECURITY, RIVIERA YACHTING, SPALDING, TESLA, TRIPO.GR, TUSKS DIGITAL MEDIA, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τοπικοί Συνεργάτες: CTB RENTALS, DR. DRAKOTOS, GAVIOTIS TRAVEL, GOLDEN ODYSSEY, KOIS OPTICS, LIAKO, ONO, ORA BARESTO, SAINT, SYROS CONCEPT, THEO TRANS CARGO SERVICES, ΑΡΜΕΝΑΚΙ, ΓΝΗΣΙΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ, ΛΑΔΙ & ΘΥΜΑΡΙ, ΠΑΓΙΔΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας: EUROHOOPS, SPORT24

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival είναι η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας», της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων και του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, καθώς και υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

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www.aegeanball.gr | Facebook | Instagram | X | YouTube | TikTok

Πληροφορίες για τη διοργάνωση: Progame

Τηλ.: +30 210 6800177

e-mail: info@aegeanball.gr

Γραφείο Τύπου / Πληροφορίες για τους συντάκτες:

ActiveMedia Group

Τηλ.: +30 210 9312881

e-mail: pr@activemedia.gr