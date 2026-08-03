Το άστρο του Λούκα Ντόντσιτς «γεννά» νέους μικρούς σταρ που κάνουν την Ευρώπη να στρέψει το βλέμμα σε εκείνους.

Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση λένε και οι Σλοβένοι το έκαναν ξανά. Το Ντόντσιτς effect έχει νοτίσει τόσο πολύ στο DNA τους, σε βαθμό που συνεχίζουν να παράγουν εκολλαπτόμενους «αστέρες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ με συνέπεια.

Ακριβώς δύο εβδομάδες αφότου η Εθνική Σλοβενίας εξασφάλισε την πρωτιά στο Ευρωμπάσκετ 2026 της Λιουμπλιάνα με 7-0 ρεκόρ, οι κατά δύο χρόνια νεότεροι συμπατριώτες τους «επανέλαβαν» το κατόρθωμα αυτό.

Και μπορεί η κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου σε αναπτυξιακά προγράμματα να μην εγγυάται απολύτως τίποτα για το εγγύς μέλλον, παρόλα αυτά η επόμενη ημέρα του σλοβενικού μπάσκετ προμηνύεται λαμπρή. Και φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς με τη φήμη που έχει αποκτήσει και την αυτοθυσία του για την πατρίδα του και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αυτής, αποτελεί «φωτεινό» παράδειγμα για όλους τους νέους που έρχονται από πίσω.

Από τον clutch Πάτζεν στον ημιτελικό για… γερά νεύρα της U20 απέναντι στους Γάλλους (25π. με 4/7 τρίποντα), μέχρι εκείνον που κουβαλάει μαζί του το «χρίσμα» του επόμενου Ντόντσιτς. Ο Γιοκσίμοβιτς ήταν όσο εντυπωσιακός και καθοριστικός αναμενόταν για την Εθνική Σλοβενίας στο EuroBasket U18 στην Ιταλία.

Ασταμάτητος, τρομερός, ο απόλυτος MVP του τουρνουά. Ο άσος της Μπασκόνια που αναμένεται να έχει πιο ενεργό ρόλο στο ροτέισον της νέας σεζόν πριν κάνει – πιθανότατα – το άλμα και για την άλλη πλευρά του ωκεανού, είχε 23,1 πόντους ανά παιχνίδι, 6,7 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ενώ ο γκαρντ του Murray State πλέον που έβγαλε… μάτια στο τελευταίο «σκαλοπάτι» πριν την ανδρών, πέρα από ικανότατος σκόρερ αποδείχθηκε και πολύ υψηλού επιπέδου δημιουργός με 5,6 τελικές πάσες ανά παιχνίδι.

Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και ο Ούρμπαν Κρόφλιτς που αποχώρησε νωρίς από τον ημιτελικό με τους Γάλλους για το EuroBasket U20 λόγω τραυματισμου, απουσίασε από τον τελικό, φόρεσε όμως χρυσό στο στήθος και ήταν μέσα στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης με αξιοπρόσεκτα νούμερα. Νεαρός της Μέγκα Μπάσκετ του γνωστού ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Αποτέλεσμα που θα μπορούσε να ήταν ελαφρώς διαφορετικό αν και εφόσον οι Γάλλοι κυρίως, κατέβαζαν το καλύτερο δυνατό ρόστερ (μερικοί από τους νεαρούς αστέρες τους έχουν ήδη κάνει το άλμα για το ΝΒΑ ή το NCAA), αλλά μικρή σημασία έχει αυτό.

MVP of the tournament so far?



Urban Kroflic is a one-man spectacle. 😵



📊 26 PTS | 7 REB | 5 AST | #U20EuroBasket pic.twitter.com/W0tldSPXv6 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 16, 2026

Πρωτιές που δεν θα έρχονταν εννοείται μονάχα από την απόδοση ενός ή δύο αθλητών, όσο ταλαντούχοι κι αν είναι. Η Σλοβενία παρότι μια χώρα που ξεπερνά οριακά τους 2.100.000 μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2025, παράγει λαμπρές φουρνιές στο μπάσκετ που γεμίζουν… υποσχέσεις τους συμπατριώτες τους. Και αποδεικνύουν ότι κάτι γίνεται (πολύ) καλά εκεί.

Τα ερεθίσματα σε συνδυασμό με την παραγωγική διαδικασία και τον ενεργό ρόλο στο ροτέισον των ομάδων όσων συντελούν την Εθνική ομάδα, έχει φέρει το καλύτερο υποστηρικτικό σύνολο δίπλα στους ταλαντούχους σταρ για να… σαρώσει.

Το 2026 είναι σίγουρα η χρονιά της Εθνικής Σλοβενίας στον μικρόκοσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ καθώς δεν υπάρχει και κάποια μεγάλη διοργάνωση σημειωμένη στο καλεντάρι.