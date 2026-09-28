Δεν χρειάστηκε -σχεδόν- ούτε μία ολόκληρη μέρα, για να φωνάξει ο ΠΑΟΚ πως έχει έρθει για να μείνει!

To Stoiximan Super Cup κατέληξε για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε «ερυθρόλευκα» χέρια.

Ο Ολυμπιακός, αφού αρχικά ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ (27/09, 93-80), και στον τελικό κέρδισε με αρκετή δυσκολία τον ΠΑΟΚ (28/09, 101-96).

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το ματς, χάρη στη κλάση των Εβάν Φουρνιέ, Ζαν Μοντέρο και Σάσα Βεζένκοφ που σκόραραν τους 54 πόντους της ομάδας τους.

Όμως, τα βλέμματα όλα έπεσαν πάνω στον ΠΑΟΚ, που μέσα σε -κάτι λιγότερο- από 24 ώρες μπόρεσε να φωνάξει «παρών».

Σε μία διοργάνωση που οι Θεσσαλονικείς έδειξαν πως έχουν έρθει για να μείνουν για τα καλά!

Οι κινήσεις του καλοκαιριού από μόνες τους ήταν αρκετά εντυπωσιακές. Προφανώς, και ξεχωρίζει αυτή του Τσέντι Όσμαν, αλλά και οι Νικ Καλάθης, Μάρκους Φόστερ, Κάιλ Αλεξάντερ έχουν εντυπωσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η «μετακίνηση» από το FIBA Europe Cup στο EuroCup επίσης «δείχνει» πολλά, όπως και η πρόσληψη του Αντρέα Τρινκέρι. Ενός προπονητή που έχει φάει με το… κουτάλι τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.

Όμως, θα έπρεπε όλα αυτά να φανούν και με πράξεις και να δούμε τον ΠΑΟΚ εν δράσει. Στο Stoiximan Super Cup ο «Δικέφαλος του Βορρά» κέρδισε τον Παναθηναϊκό (26/09, 82-84) και «ζόρισε» τον Ολυμπιακό (27/09, 102-96).

Κάτι που καλά-καλά ελάχιστες ομάδες στη Euroleague έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια!

Οι 190 πόντοι μέσα σε -λιγότερο- από 24 ώρες είναι εντυπωσιακή επίδοση και η αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ τον κάνει να φωνάζει «παρών» και πως οι «αιώνιοι» θα έχουν δύσκολο έργο μπροστά τους.