Βλέπει τελικό και «σεληνιάζεται», με τις επιδόσεις του Εβάν Φουρνιέ να είναι «διαστημικές», όταν η μπάλα «καίει»!

Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχόμενη φορά πήρε στην «τροπαιοθήκη» του το Stoiximan Super Cup.

Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στον ΠΑΟΚ (27/08, 101-96), αλλά στο φινάλε βρήκαν τις λύσεις.

Η επική ατάκα του Μπαρτζώκα για τον Μοντέρο, έπειτα από την κατάκτηση του Stoiximan Super Cup (video) Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup και μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε ένα επικό σχόλιο, για την εμφάνιση του Ζαν Μοντέρο.

Ένας από τους παίκτες που βγήκε μπροστά ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος «σταρ», μόλις οι Θεσσαλονικείς «ροκάνισαν» τη διαφορά πήρε μεγάλο όγκο επιθέσεων στα χέρια του.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, δύο ασίστ και ακόμα δύο ριμπάουντ.

Σε ακόμα μία μοναδική «παράσταση», όταν μιλάμε για ματς που κρίνει τίτλο. Έτσι και αλλιώς, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι παρόμοιο από τον 33χρονο γκαρντ/φόργουορντ.

Οι «εξωφρενικές» επιδόσεις του Εβάν Φουρνιέ

Από την ημέρα που «πάτησε» Ελλάδα ο Γάλλος αθλητής έχει παίξει σε αρκετά ματς που η μπάλα «ζυγίζει» πιο βαριά.

Για την ακρίβεια, στο βιογραφικό του «γράφει» ήδη 16 τελικούς! Εννέα για τη Stoiximan GBL, τρεις στο Stoiximan Super Cup, δύο στο Κύπελλο Ελλάδας, και από έναν σε Euroleague, αλλά και το Euroleague Super Cup.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει δηλώσει «παρών» σε όλες τις αναμετρήσεις και τις περισσότερες φορές με πρωταγωνιστικό ρόλο. Ποιοι ακριβώς είναι οι μέσοι όροι του;

Οι πόντοι του «σταματούν» στους 15.6 (!), ενώ οι ασίστ του είναι -περίπου- τέσσερις ανά αγώνα (3.9)!

Αριθμοί που δύσκολα μπορεί να συναντήσει κανείς σε έναν τόσο μεγάλο όγκο κρίσιμων παιχνιδιών.

Ωστόσο, ο Εβάν Φουρνιέ απέδειξε για ακόμα μία φορά, πως όταν η μπάλα «καίει» δεν έχει πρόβλημα να πάρει εκείνος την ευθύνη.