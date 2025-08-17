Μία εξέλιξη όσον αφορά το διεθνές «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος» ίσως φέρει τελικά και ανατροπή στην υπόθεση Παναθηναϊκός και Super Cup…

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της NBL – χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα επισήμως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός – οι αρχικώς προγραμματισμένοι για τις 22/9 φιλικοί αγώνες του «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ακυρώθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα οι αναμετρήσεις της Παρτιζάν με την Αντελαίντ και του Παναθηναϊκού με την Σίντεϊ Σίτι. Γεγονός που αυξάνει αυτόματα τις πιθανότητες οι «πράσινοι» να γυρίσουν νωρίτερα από την Ωκεανία και να δώσουν τελικώς κανονικά το «παρών» στη Ρόδο για το Super Cup και την πρώτη κούπα της σεζόν.

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών», γράφτηκε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, συνδέοντας την εσπευσμένη έναρξη της Euroleague (30/9, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν τα τελευταία χρόνια) με την εξέλιξη αυτή.

Αυτό σημαίνει ότι τα ματς της τελευταίας ημέρας δεν θα γίνουν και ο Παναθηναϊκός (θα) μπορεί να επιστρέψει νωρίτερα στην Αθήνα (προβλεπόμενη ημερομηνία επιστροφής 24/9) και τη βάση του. Κάπως έτσι, αυξάνονται και οι πιθανότητες να αγωνιστεί κανονικά στο Σούπερ Καπ της Ρόδου (26-27/9), σε μία πολύ πιεσμένη εκκίνηση για όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα τους δύο «αιωνίους».

Αν και είχε διαρρεύσει η έκδηλη επιθυμία του «τριφυλλιού» – στις συνεδριάσεις του ΔΣ, να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση όσον αφορά το Super Cup, η οποία δεν είχε τελεσφορήσει, ουδέποτε ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες κάποιο ενδεχόμενο μη συμμετοχής στον πρώτο τίτλο της σεζόν, από επίσημα χείλη.

Βέβαια, την παραμονή του Super Cup είναι προγραμματισμένη και η Media Day των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν στη Euroleague. Παρόλα αυτά και αφού πρόκεται για επίσημη διοργάνωση, αναμένεται να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση για τον Παναθηναϊκό και θα διευθετηθεί το ζήτημα αν και εφόσον συμμετάσχει η ομάδα κανονικά στο Super Cup.