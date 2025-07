Εκτός της διεκδικήσης του πρώτου τροπαίου της σεζόν, φαίνεται πως τίθεται ο Παναθηναϊκός μετά από δική του απόφαση. Οι «πράσινοι» τα έβαλαν κάτω, είδαν ένα πρόγραμμα… βουνό και κλείνουν προς το όχι όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο Super Cup της Ρόδου.

Εκεί που θα δοθεί η πρώτη κούπα της σεζόν για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 στο μπάσκετ, λίγες μόλις ώρες μετά την επιστροφή τους από την Αυστραλία και το διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η σκέψη τους αυτή δεν έχει να κάνει κυρίως με αυτό που προηγείται αλλά ιδίως με τούτου που ακολουθεί. Κι αυτό παρότι αρχή της σεζόν, το καλεντάρι φαντάζει υπερβολικά γεμάτο.

Η αύξηση των ομάδων από 18 σε 20 όσον αφορά τη Euroleague, έφερε ακόμα πιο στενά πλαίσιο για τους προπονητές που καλούνται να γίνουν πλέον σε πρώτη φάση, κυρίως διαχειριστές. Πού καιρός για προπόνηση μετά την προετοιμασία. Κι όλα αυτά μετά από ένα καλοκαίρι με αγωνιστική δράση, αφού ακολουθεί και το EuroBasket 2025.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα κατέβει για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς; Η Ρόδος μπορεί να «κλείδωσε» και φέτος για τη διεξαγωγή του Super Cup όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα βρεθεί και ο Παναθηναϊκός εκεί.

Νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβρη και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, θα βρεθεί στην Κύπρο για το καθιερωμένο τουρνουά «Νεόφυτος Χαδρινός» στο οποίο επιστρέφει μετά από μία χρονιά απουσίας.

«Βόλτα στα βαθιά» με το ξεκίνημα για τους δύο αιώνιους αφού το Super Cup (26-27/9) ακολουθεί η πρεμιέρα στη Euroleague. Και μάλιστα με «διαβολοβδομάδα» αφού δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά.

Αμέσως μετά την διπλή, πρώτη εβδομάδα, ξεκινούν οι υποχρεώσεις και για την Stoiximan GBL (4-5/10) πριν δώσουν και πάλι αγώνα για την Ευρώπη. Εκείνη την εβδομάδα (7/10), αρχίζουν και οι ΑΕΚ-Προμηθέας (ομάδες του Super Cup) τον αγώνα τους στην Ευρώπη και το BCL.

Άρα μαζί με τα παιχνίδια του Super Cup, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός αλλάξει γνώμη ή υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι δύο «αιώνιοι» χωρίς άλλα επίσημα ματς στα πόδια τους, θα κληθούν να δώσουν 5 αγώνες (δύο Super Cup, 2 Euroleague, 1 πρωτάθλημα) σε μάξιμουμ 10 μέρες. Από τις 26/9 δηλαδή μέχρι τις 5/10.

Μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να υπολογίσει κανείς και την Media Day Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τη Euroleague της νέας περιόδου. Η οποία θα γίνει την εβδομάδα πριν το τζάμπολ της διοργάνωσης για τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτήν. Άρα για τους «πράσινους» απομένει μονάχα η Πέμπτη (25/9) και η Παρασκευή (26/9). Είθισται η διοργανώτρια αρχή να «σπάει» τις μέρες στις δύο ομάδες αλλά και στις άλλες χώρες όταν έχουν πάνω από έναν εκπρόσωπο. Πολλώ δε μάλλον στην ίδια πόλη.

Ολυμπιακός

26/9 Vs. Προμηθέας (Super Cup)

27/9 Vs. ΑΕΚ ή Παναθηναϊκός (Super Cup)

30/9 Vs. Μπασκόνια εκτός (Euroleague)

2/10 Vs. Ρεάλ εκτός (Euroealgue)

4-5/10 Πρεμιέρα Greek Basketball League

Παναθηναϊκός

26/9 Vs. AEK (Super Cup) ?

27/9 Vs. Ολυμπιακός ή Προμηθέας (Super Cup)

30/9 Vs. Μπάγερν Μονάχου εντός (Euroleague)

3/10 Vs. Μπαρτσελόνα εντός (Euroleague)

5/10 Πρεμιέρα Greek Basketball League