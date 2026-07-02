Η 19η σεζόν του διαχρονικότερου πρωταθλήματος μπάσκετ της χώρας πλησιάζει στο φινάλε της, μπαίνοντας παράλληλα στην πιο συναρπαστική φάση της.

Η 19η σεζόν του διαχρονικότερου πρωταθλήματος μπάσκετ της χώρας πλησιάζει στο φινάλε της, μπαίνοντας παράλληλα στην πιο συναρπαστική φάση της.

Στην πρώτη κατηγορία, αρκετές ομάδες έχουν ξεχωρίσει από την αρχή της χρονιάς. Οι Archers, φιναλίστ των δύο προηγούμενων χρόνων, αναζητούν επιτέλους το πρωτάθλημα που τους λείπει. Οι περσινοί πρωταθλητές Los Sechios θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα τους, ενώ οι πρωτοεμφανιζόμενοι Αδικημένοι έχουν εντυπωσιάσει με την πορεία τους και δείχνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον τίτλο.

Στην δεύτερη κατηγορία, οι περσινοί πρωταθλητές Detroit Histons μπαίνουν στα προημιτελικά ως το μεγάλο φαβορί για την υπεράσπιση του τίτλου τους. Ωστόσο, οι Lazers και οι Kinky Flamingos διαθέτουν την ποιότητα και τη δυναμική για να κάνουν την υπέρβαση και να φτάσουν μέχρι την κορυφή.

Στη τρίτη κατηγορία, μέχρι στιγμής η μάχη για τον τίτλο μοιάζει να είναι υπόθεση δύο ομάδων. Η Drizzy και η Ρεάλ Δυτικής Αττικής έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία τους και, βάσει της διαμόρφωσης των brackets, μπορούν να συναντηθούν μόνο στον μεγάλο τελικό.

Οι τελικοί της 14ης Ιουλίου πλησιάζουν και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Θα επιβεβαιώσουν τα φαβορί τον ρόλο τους ή θα δούμε κάποια ομάδα-έκπληξη να γράφει τη δική της ιστορία στο φετινό Allwyn Unibasket;