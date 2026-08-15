Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε από νωρίς τις… διαθέσεις του για τη νέα σεζόν στο NBA.

Mε απόλυτη αυτοπεποίθηση για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους φιλάθλους των Μαϊάμι Χιτ σχετικά με τις υψηλές του διαθέσεις και την πορεία της ομάδας.

Ο 32χρονος Έλληνας σταρ, αφήνοντας πίσω του 13 χρόνια παρουσίας στους Μιλγουόκι Μπακς, μετακόμισε στον αμερικανικό Νότο για να συνεχίσει την καριέρα του.

Πλαισιωμένος από τον Μπαμ Αντεμπάγιο και υπό τις οδηγίες του Έρικ Σπόελστρα, θέτει ως μοναδικό στόχο την κορυφή, αποφασισμένος να επιβεβαιώσει στην πράξη πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

«Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω… Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους φιλάθλους θέλω να πω: φέρνουμε πίσω τη HEAT», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.