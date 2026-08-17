Η «βόμβα» έσκασε, με τον Ντέρεκ Γουίλιαμς να υπογράφει στην ΑΕΚ, λίγα χρόνια μετά από μία «ελληνική» πρωτιά που κανείς δεν έχει… δει!

Και ξαφνικά μία «βόμβα» από το πουθενά! Η ΑΕΚ κινήθηκε με άκρα μυστικότητα και έκανε δικό της τον Ντέρεκ Γουίλιαμς.

Έναν παίκτη που έχει φάει με το… κουτάλι τα γήπεδα του NBA, της Ευρώπης, ενώ διαθέτει και ελληνική εμπειρία, έπειτα από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Τον τελευταίο καιρό ο 35χρονος φόργουορντ ήταν στη Νότια Κορέα. Ωστόσο, η «Ένωση» τον έπεισε με το project της και ο ίδιος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο ετών.

Για να προχωρήσει η μεταγραφή οι «κιτρινόμαυροι» αναγκάστηκαν να βγάλουν από τα ταμεία τους και ένα buy-out.

Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά ο Ντέρεκ Γουίλιαμς «κουβαλάει» μαζί του πολλή εμπειρία από τον «μαγικό κόσμο».

Στο ενεργητικό του έχει 428 αγώνες κανονικών περιόδων με μέσο όρο 8.9 πόντους και 4 ριμπάουντ, έχοντας παίξει σε πέντε ομάδες.

Μάλιστα, διαθέτει και μία «ελληνική» πρωτιά, που κανείς άλλος παίκτης που έχει περάσει από τα μέρη μας δεν έχει «δει» ποτέ!

Η «ελληνική» πρωτιά του Γουίλιαμς στο NBA

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στο Draft του 2011. Τότε, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς που είχαν την πρώτη επιλογή στη διάθεσή τους επέλεξαν τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Στο Νο.2 θα βρούμε τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, που είχαν αποφασίσει να βάλουν στο δυναμικό τους τον Ντέρεκ Γουίλιαμς!

Λίγα χρόνια αργότερα, και για την ακρίβεια, το 2022 ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του. Αυτόματα έγινε ο παίκτης που ήταν ψηλότερα σε ένα draft και έπαιξε στα μέρη μας!

Ούτε ο Ντομινίκ Γουίλκινς, ούτε ο Έντι Τζόνσον, ούτε ο Μάριο Χεζόνια, ούτε ο Τζος Τσίλντρες, ούτε καν ο Μπάιρον Σκοτ!

Όλοι οι προαναφερθέντες, αλλά και ακόμα περισσότεροι σπουδαίοι αθλητές έχουν μείνει πίσω από τον Ντέρεκ Γουίλιαμς, καθώς δεν είχαν… δει το Νο.2, όταν επιλέχθηκαν.

Σε μία «ελληνική» πρωτιά στο ΝΒΑ, που μοιάζει -σχεδόν- αδύνατον να «σπάει» τα επόμενα χρόνια.