Με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και έντονο διεθνή χαρακτήρα, επιστρέφει το 2ο Τουρνουά της Valencia Basket, το οποίο θα διεξαχθεί στην “καρδιά” της Αργολίδας από τις 2 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026. Μετά από την πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση, το τουρνουά κάνει φέτος το επόμενο βήμα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στον αριθμό των αθλητών/τριών αλλά και των γονέων που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν 580 αθλητές και αθλήτριες, επιβεβαιώνοντας την σταθερή ανάπτυξη και τη δυναμική του θεσμού. Παράλληλα, πάνω από 700 γονείς θα βρεθούν στα γήπεδα όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες για να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών, συμβάλλοντας στην τουριστική κίνηση των Δήμων Άργους- Μυκηνών, Ναυπλίου και Επιδαύρου.

Το 2nd Valencia Basket Torneo Argolis αποτελεί συνδιοργάνωση της Valencia Basket και των Δήμων Άργους – Μυκηνών , Ναυπλίου και Επιδαύρου και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΣΚΑΚ, με στόχο να αποτελέσει και φέτος μια γιορτή του αναπτυξιακού μπάσκετ, προάγοντας τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της διεθνούς ανταλλαγής εμπειριών, σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα Κλειστά Γυμναστήρια Άργους, Ναυπλίου, Ν.Κίου, Αγίας Τριάδας και Λυγουριού και θα συμμετάσχουν σε αυτούς παίκτες γεννημένοι 2010,2011 & 2013 και παίκτριες γεννημένες το 2010 & 2011.

Συνολικά θα λάβουν μέρος 40 group αθλητών και αθλητριών, με έντονη διεθνή παρουσία. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της Valencia Basket, η οποία θα βρεθεί στο τουρνουά με δύο αγωνιστικά groups. Το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και οι πολύτιμες εμπειρίες για τους συμμετέχοντες ενισχύονται με την συμμετοχή της CSS Targoviste Romania και της KK Ilirija Slovenia. Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία των Ελληνικών Ακαδημιών που θα συμμετάσχουν με τις ομάδες τους.

Κάποιες από αυτές είναι: Επίλεκτες Ομάδες ΕΣΚΑΚ, Γ.Σ. Αμαρουσίου, Πρωτέας Βούλας, Πανιώνιος, Eurohoops, Πλάτωνας, Ολυμπιάδα Παπάγου, ΓΣ Βριλήσσια, ΣΑΚΑ, ΑΕΝ Κηφισιάς, Κύμα Πετρούπολης, Γ.Σ. Παλλήνης, Α.Ο.Κ. Σπάτων, Α.Ο. Αιγάλεω, Α.Ο. Πεύκης, Πανελευσινιακός Α.Ο.Κ., Λέων Μεσολογγίου, Γ.Σ. Θήβας, Αναγέννηση Σάμου, Επίλεκτες Ομάδες VBC Greece.