Ο Δημήτρης Ιτούδης έγινε έξω φρενών με τις διαιτητικές αποφάσεις στο Χάποελ Τελ Αβίβ – Χάποελ Ιερουσαλήμ (03/01, 77-92)! Ούτε οι άνθρωποι της ομάδας του δεν μπορούσαν τον… κάνουν καλά.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε εκπληκτική πορεία στο ισραηλινό πρωτάθλημα, καταγράφοντας δέκα συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο, το σερί της σταμάτησε «πάνω» στη Χάποελ Ιερουσαλήμ (03/01, 77-92) η οποία την νίκησε στην έδρα της, υποχρεώνοντάς την σε πρώτη ήττα για τη φετινή σεζόν.

Μεγάλη «ζημιά» στην άμυνα της «παρέας» του Ελάιτζα Μπράιαν, καθώς δέχτηκε συνολικά 92 πόντους, σκοράροντας μονάχα 77.

Αυτή η εξέλιξη δυσαρέστησε πάρα πολύ τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος τα «έχασε», με τις διαιτητικές αποφάσεις και τελικά ξέσπασε. Στο τρίτο δεκάλεπτο και με το ματς να είναι στην απόλυτη «ισορροπία» ο Έλληνας τεχνικός βγήκε εκτός εαυτού!

Οι αντιδράσεις του ήταν έντονες. Φώναζε, είχε χάσει την αυτοκυριαρχία του και φαινόταν έτοιμος να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο.

Όλοι γύρω του τον κοίταξαν με ανησυχία και προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, ώστε οι απειλές του να μην οδηγήσουν σε ενέργειες που θα του «κόστιζαν» ακριβά. Παρ’ όλα αυτά, μετά από λίγο ο Νταν Οτούρου, με τη συνδρομή ενός από τους βοηθούς του, κατάφερε να τον καθησυχάσει εξηγώντας του την κατάσταση.

Dimitris Itoudis exploded at the referees during a domestic league match against Hapoel Jerusalem 😳



Δείτε στο παρακάτω βίντεο την «έκρηξη» του Δημήτρη Ιτούδη: