Άλλο ένα δυσάρεστο μαντάτο συνέβη τις προηγούμενες ώρες κατά τη διάρκεια αγώνα της ΕΣΚΑ, με ένα νέο παιδί να «φεύγει» εν ώρα αγώνα.

Δεν σταματούν τα χτυπήματα να έρχονται. Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά την είδηση του θανάτου ενός νέου παιδιού. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδος Ρουφ80 με τον Εθνικός ΓΣ, ο 32χρονος Παναγιώτης Κρέτσης έπεσε αιφνίδια στο παρκέ, προδωμένος από την καρδιά του.

Σοκαρισμένοι όλοι οι παρευρισκόμενοι, έγιναν προσπάθειες με τον απινιδωτή που υπήρχε στο γήπεδο του Ρουφ για να κρατήσουν τον αθλητή στη ζωή, όμως δεν στάθηκαν αρκετές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, με τον άτυχο νεαρό να πέφτει στο παρκέ επιστρέφοντας από την επίθεση στην άμυνα. Αυτή ήταν η τρίτη του σεζόν στον Ρουφ1980 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε κληρονομικότητα (συγγενείς καρδιοπάθειες) στην οικογένεια.

Άνθρωποι της ομάδας, στάθηκαν στο πλευρό του, δυστυχώς όμως ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και φιλοδοξίες «έσβησε» τόσο νωρίς και «έφυγε» τόσο βιαστικά από τη ζωή. Οι γονείς του Παναγιώτη Κρέτση έχουν αποβιώσει, ο αδερφός του σκοτώθηκε από τροχαίο πέρυσι ενώ έχει και μία αδερφή.

Συλληπητήρια ανακοίνωση εξέδωσαν τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης όσο και η Ένωση της Αθήνας (ΕΣΚΑ), η οποία ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται κάτω από την «ομπρέλα» της μέχρι και τις 6/1 ως ελάχιστο φόρο τιμής ενώ φυσικά κάθε δραστηριότητα της ομάδας ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας, αναβλήθηκε για το επόμενο τριήμερο.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη…