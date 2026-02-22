Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και ο ισχυρός του άνδρας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε μήνυμα για τρεμπλ!

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 78-69 (22/02) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων», έστειλε το δικό του μήνυμα εν όψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε ένα story στα social media, από το σπίτι του στο Σούνιο, στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Νεράκι, τσιγαράκι, IPadάκι, μουσική και ακριβώς πίσω σου θα φέρω την πρώτη κούπα και μετά ακόμα δύο», εννοώντας το τρόπαιο του πρωταθλήματος και εκείνο της EuroLeague, κάτι που θα σημαίνει «τρεμπλ» για τον Παναθηναϊκό.