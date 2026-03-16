Τι ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς, αλλά και την κατάστασή του, όσον αφορά στον τραυματισμό του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς στο Fiserv Forum και διατήρησαν ζωντανές τις πιθανότητές τους για θέση στην πρώτη δεκάδα της Ανατολής. Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που οδήγησε την ομάδα του με ασφάλεια στη νίκη.

Ωστόσο, ο Greek Freak στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς χτύπησε στο γόνατο και δεν αγωνίστηκε μέχρι το τέλος του αγώνα. Μετά τη λήξη, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εξηγώντας ότι ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει στο παρκέ, αλλά το ιατρικό επιτελείο των «ελαφιών» προτίμησε να τον κρατήσει στον πάγκο για προληπτικούς λόγους.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ανέφερε: «Θα πάω σπίτι, θα ξεκουραστώ και θα δω πώς θα αισθάνομαι αύριο. Θα προσπαθήσω να κάνω και μερικές ασκήσεις με βάρη. Αν υπάρξει κάποια ενόχληση, θα το αντιμετωπίσουμε από εκεί και πέρα. Προς το παρόν πάντως δεν νιώθω κάτι ιδιαίτερο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι επιθυμούσε να επιστρέψει στο ματς, όμως το ιατρικό τιμ δεν του έδωσε το “πράσινο φως”. «Ήθελα να μπω ξανά στο παιχνίδι, αλλά με κοίταξαν και μου είπαν: “Όχι, δεν αξίζει τον κόπο”. Για μένα κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και εκτιμώ κάθε στιγμή που βρίσκομαι στο παρκέ, ειδικά τώρα που έχω βρει ρυθμό και νιώθω καλά. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες φορές πρέπει να ακούς τους ειδικούς. Πίστευα ότι μπορούσα να τελειώσω το ματς, όμως το σταφ θεώρησε πως δεν θα ήταν σωστό να πιεστώ».