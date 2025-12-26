Για τους λάτρεις της «πορτοκαλί θεάς» τα Χριστούγεννα εδώ και χρόνια είναι απόλυτα συνυφασμένα με τον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ και όσες ματσάρες λαμβάνουν χώρα εκεί, ανήμερα της μεγαλύτερης ίσως γιορτής του χρόνου.

Λίγο πριν έρθει η αλλαγή του χρόνου, η «βιομηχανία» στην αντίπερα όχθη του ωκεανού εκμεταλλεύεται τη συνθήκη για να προσελκύσει ακόμα περισσότερους θεατές που ξημεροβραδιάνται απ’ άκρη σ’ άκρη για να απολαύσουν τους κορυφαίους να αγωνίζονται.

Μετά τον… χαμό της παραμονής με 14 προγραμματισμένες αναμετρήσεις, η αμερικανική λίγκα κράτησε το «Νιου Γιορκ Νικς Vs. Καβαλίερς» και Γκίλτζιους Αλεξάντερ εναντίον Βίκτορ Γουεμπανιάμα για νωρίς ανήμερα των Χριστουγέννων του 2025. Και λίγο αργότερα (00:00 ώρα Ελλάδος) το «Γκόλντεν Στέιτ Γουόριρς-Ντάλας Μάβερικς», «Λέικερς-Ρόκετς» και Νάγκετς εναντίον Τίμπεργουλβς.

Μία ημέρα με τα δικά της ρεκόρ και αριθμούς ορόσημο. Ο Λεμπρόν Τζέιμς που ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό στην αρχή της σεζόν και δήλωσε μετά από 19 παρουσίες πως θα ήθελε να βρίσκεται στον καναπέ του σπιτιού του λίγο πριν την επετειακή 20η, είναι εκείνος που σέρνει – με διαφορά από τον δεύτερο – τον χορό του σκοραρίσματος.

Ο «Βασιλιάς» βρίσκεται 24 πόντους μακριά από το «φράγμα» των 500 πόντων ανήμερα των Χριστουγέννων, έχοντας αφήσει πίσω του τον Κόμπε Μπράιαντ με 395. Ο εν ενεργεία με τον οποίο μάλιστα θα κοντραριστεί φέτος που τον ακολουθεί, είναι ο Κέβιν Ντουράντ με τους 315.

Εκείνος βέβαια που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους σε αγώνα ανήμερα των Χριστουγέννω στην ιστορία του NBA, ρεκόρ το οποίο έχει αραχνιάσει αφού κρατάει από το 1984, είναι ο Μπέρναρντ Κινγκ. Παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς τότε ο οποίος ξεπέρασε απέναντι στους Νετς την επίδοση των Τσάμπερλεϊν (59 πόντοι το 1961) και Ρικ Μπάρι (50 πόντοι το 1966).

Στο πιο πρόσφατα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2010 με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στην τωρινή του ομάδα σημείωσε triple double 27 πόντων, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ για να γίνει ο τέταρτος παίκτης με τέτοια επίδοση την εν λόγω ημερομηνία. Και ο πρώτος μετά από 40 και βάλε χρόνια.

Ο Νίκολα Γιόκιτς το 2022 ήταν κυριαρχικός στο παιχνίδι των Χριστουγέννων των Ντένβερ Νάγκετς με τους 41 πόντους, τα 15 ριμπάουντ και τις 15 τελικές πάσες που μοίρασε στο ματς με τους Σανς για να γίνει ταυτόχρονα ο πρώτος παίκτης με 40/15/15 σε ματς της κανονικής διάρκειας μετά τον Τζέιμς Χάρντεν. «Μαγικός» ήταν και ο Λόύκα Ντόντσιτς – σιγά το νέο θα πει κανείς – τα Χριστούγεννα του 2023, οδηγώντας τους Μάβερικς στην νίκη επί των «Ήλιων» με 128-114 με τους 50 πόντους του και τις 15 ασίστ του.