Ο κακός χαμός έγινε στους δρόμους της Νέας Υόρκης όταν φίλοι των Νικς ενεπλάκησαν μεταξύ τους με την αστυνομία αρχικά να παρακολουθεί και μετά να επεμβαίνει.

Στα χέρια πιάστηκαν φίλοι των Νικς πριν από λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, χτυπώντας ο ένας τον άλλο με γροθιές αλλά και… πινακίδες λεωφορείων.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς παρότι είδαν τους Νικς να «σπάνε» δύο φορές την έδρα τους, δεν έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα και έβγαλαν αντίδραση, μένοντας ζωντανοί στη σειρά των Τελικών του ΝΒΑ. Η ψύχραιμη παρέα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, είδε το σύνολο του Μπράουν να τα… σπάει από το τρίποντο στο φινάλε και χάρις την άμυνά της κυρίως αλλά και τη συγκέντρωση που έδειξε και δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, μείωσε σε 2-1.

Παρόλα αυτά ο τρίτος Τελικός δεν είχε μονάχα αγωνιστικό σούσουρο. Η παρουσία του Ντόνταλντ Τραμπ – που αποδοκιμάστηκε κιόλας – στο Madisson Square Garden, έφερε πιο σκληρά μέτρα και περιόρισε κάπως το… πανηγύρι που στήνεται έξω από το γήπεδο. Αυτό πάντως μετατράπηκε σε… πεδίο μάχης μετά το τέλος του αγώνα αφού φίλοι των Νικς πιάστηκαν στα χέρια.

Άσχημες εικόνες είδαν το «φώς» της δημοσιότητας, χτυπώντας στα τυφλά ενώ αρκετοί την έπεσαν και σε έναν φίλο των Σπερς με φανέλα Γουεμπανιάμα που έμοιαζε σαν να πήγε στο… στόμα του λύκου. Κάποιοι άλλοι όμως τον προστάτευσαν για να γλιτώσει τα χειρότερα.

Ξέφυγε η κατάσταση, έγινε χρήση σπρέι πιπεριού με την αστυνομία – όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουν διαρρεύσει – αρχικά να παρακολουθεί ως ωσεί παρούσα τους φίλους των Νικς να τις… παίζουν και ύστερα να επεμβαίνει, καταστέλοντας την «χαμό».

Το πάρτι παρακολούθησης που είχε στηθεί εκτός γηπέδου και πιο μακριά λόγω Τραμπ, μετατράπηκε σε… χάος.

🚨 JUST NOW: NYPD deploys PEPPER SPRAY as a Knicks watch party turns into a MASS BRAWL in NYC’s Bryant Park, as Knicks trail Spurs



THIS BS is why Secret Service wouldn’t let them near Trump at MSG



Good call, Secret Service!



🎥 @FreedomNTV pic.twitter.com/CNVA1U32TM — Nick Sortor (@nicksortor) June 9, 2026

KNICKS FANS ARE DESTROYING THE CITY 😭😭😭 pic.twitter.com/idHntr2hHm — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 9, 2026