Οι προηγούμενες ώρες άνηκαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μαϊάμι Χιτ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να εξηγεί το σκεπτικό του πίσω από την απόφαση αλλαγής του αριθμού της φανέλας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτή τη φορά το πήρε απόφαση να αφήσει την ομάδα που τον πίστεψε και την ανέδειξε για να διεκδικήσει ένα ακόμα δαχτυλίδι στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ.

Οι φήμες για τον Greek Freak και το ενδεχόμενο ανταλλαγής του οργίαζαν εδώ και αρκετούς μήνες με τον ίδιο και τους Μπακς να πατούν απλώς το κουμπί της αναβολής. Η ώρα είχε έρθει εδώ και καιρό, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετακομίζει στη Φλόριντα.

Το βράδυ της 16ης του Ιούλη για τους Αμερικανούς, είχε τον Έλληνα άσο στο πάλκο σε ρόλο πρωταγωνιστή. Η στιγμή του άνηκε, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις των παρευρισκόμενων αναφορικά με την αλλαγή περιβάλλοντος, τη νέα του ομάδα αλλά και τον διαφορετικό αριθμό φανέλας με τον οποίο θα… δαμάζει τα παρκέ, έχοντας μια «φωτιά» στη φανέλα του.

Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο της παρουσίασής του από τους Μαϊάμι Χιτ, εξήγησε τους δύο λόγους που διάλεξε το #7 και άφησε μια για πάντα το #34 στο Ουισκόνσιν.

"I wore 34 because my mom was born in 1963 and my dad was born in 1964 so I took the three and four… if you add three and four it equals seven… I feel like 34 holds so much weight and it has so much history. Out of respect to the organization that drafted me… I decided to… pic.twitter.com/oR7HcoH8fy — NBA (@NBA) July 16, 2026

«Φόρεσα το #34 διότι η μητέρα μου γεννήθηκε το 1963, ο πατέρας μου το 1964 οπότε πήρα το τρία και το τέσσερα. Αν τα προσθέσεις, βγαίνει το #7. Επίσης η μητέρα μου γεννήθηκε στις 7 του Απρίλη, γι’ αυτό το λόγο διάλεξα αυτόν τον αριθμό.

Αλλά νομίζω ότι κυρίως ο λόγος που προχώρησα σε αυτήν την αλλαγή του αριθμού, έχει να κάνει με το ότι νιώθω πως το #34 έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το #7 τόσο θρυλικό όσο το #34».