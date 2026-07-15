Το ρεπορτάζ του Ole.gr για την περίπτωση του Τζον Πουλακίδα και τον σημαντικό παράγοντα που θα «ζεστάνει» περισσότερο τις ελληνικές ομάδες και τον Ολυμπιακό.

Στην καθημερινότητα των ελληνικών media τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπροβάλει ξανά το όνομα του Τζον Πουλακίδα μετά από τα γεγονότα σταθμούς των τελευταίων δύο ετών που τον έκαναν γνωστό τα μέρη μας. Αφενός την σούπερ εμφάνισή του στην έκπληξη του Γέιλ επί του Όμπρον δύο χρόνια πίσω και στη συνέχεια το πρώτο του πέρασμα από τον «θαυμαστό κόσμο», πιάνοντας την ευκαιρία που του έδωσε ο Τζέισον Κιντ από τα μαλλιά.

Αυτό το διάστημα ο ομογενής, Έλληνας τρίτης γενιάς και αριστερόχειρας με φόρτε το μακρινό σουτ Τζον Πουλακίδας, βρίσκεται στο Summer League του Λας Βέγκας με τους Ντάλας Μάβερικς, εκεί όπου βρίσκονται όπως κάθε χρόνο και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Διαθέτοντας λοιπόν ελληνικές ρίζες και με τα ελληνικά διαβατήρια να αποτελούν πλέον ζητήματα διαπραγμάτευσης λόγω της δυσεύρετης φύσης τους, η πλευρά των ερυθρολεύκων και εκείνη του παίκτη είχε μία πρώτη συνάντηση πριν τον αγώνα των Μαβς με τους Γκρίζλις. Αναγνωριστική περισσότερο, γνωριμίας θα έλεγε κανείς, του τύπου «καλησπέρα, αυτού είμαστε, αυτός είμαι».

Ο απόφοιτος του Γέιλ με τις υψηλές ακαδημαϊκές δεξιότητες και το «φαρμακερό» σουτ, επιδιώκει μέσω του Summer League μία ευκαιρία στους Μάβερικς της νέας σεζόν, έχοντας συμβόλαιο ούτως ή άλλως μαζί τους αλλά χωρίς εγγυημένα χρήματα.

Δεδομένα λόγω του εν δυνάμει ελληνικού διαβατηρίου βρίσκεται στα «ερυθρόλευκα ραντάρ», με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αποσκοπούν στην περίοπτη θέση σε σειρά προτεραιότητας, όταν και εφόσον προκύψει πρόσφορο έδαφος. Και όπου πρόσφορο έδαφος, η απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου. Πράγμα που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ole.gr, δεν θα έρθει από τη μία μέρα στην άλλη.

Κι αυτό διότι μπορεί η πλευρά Πουλακίδα, ο οποίος θέλει να γνωρίσει τον τόπο των προγώνων του και να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες εδώ και πάνω από δύο χρόνια όπως ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ τον Μάρτη του 2024, πλην όμως δεν είχε χτυπήσει την πόρτα της ΕΟΚ.

Ο «εφιάλτης» Πουλακίδας, οι ελληνικές ρίζες και η βραδιά που τον έκανε… διάσημο (video) Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τη δύσκολη περίπτωση του Τζον Πουλακίδα που έχει μπει στην μπασκετική ζωή των Ελλήνων τους τελευταίους μήνες.

Κάτι που δεν είχε συμβεί και από πλευράς ελληνικής ομοσπονδίας για να συνδράμει στην επίσπευση μιας χρονοβόρας διαδικασίας που μπορεί να πάρει και τρία χρόνια ή και περισσότερα, ανάλογα με τη… δίοδο που χρησιμοπιείται.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, η πλευρά του παίκτη «έτρεχε» τις όποιες διαδικασίες χωρίς πίεση και βιασύνη μέσω του ελληνικού Προξενείου στο εξωτερικό, δηλαδή στις ΗΠΑ.

Πριν από μερικές εβδομάδες και μετά τον… ντόρο που δημιουργήθηκε στη χώρα με τις εμφανίσεις του στο ΝΒΑ, ο Πουλακίδας συνομίλησε με την ΕΟΚ για να βοηθήσει με τα χαρτιά και την έκδοση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω καταγωγής και επιθυμώντας την νομική αναγνώριση ως Έλληνας.

Συνεπώς πρόκειται για μία διαδικασία που βρίσκεται σε πολύ πρώιμο ακόμα στάδιο, κάτι που φυσικά και παίζει ρόλο για κάθε επίδοξο μνηστήρα όπως και ο Ολυμπιακός.