Καλά τα νούμερα και τα ρεκόρ, οι 40άρες, οι 50άρες και τα triple double, πάνω απ’ όλα όμως το ΝΒΑ είναι θέαμα. Γι’ αυτό και έχει καθιερωθεί ως ο «θαυμαστός» κόσμος του. Διότι προσφέρει φάσεις που δεν βρίσκεις με την ίδια συχνότητα τουλάχιστον εκεί. Και για τους σταρ του φυσικά.

Μία τέτοια έκλεψε την παράσταση πριν από μερικές ώρες στην αντίπερα όχθη του ωκεανού. Πρωταγωνιστής ήταν ο ΝτιΆντρε Χάντερ των Κλίβελαντ Καβαλίες που… ξάπλωσε στην κυριολεξία τον Τζος Γκίντι των Σικάγο Μπουλς.

Τον Αυστραλό ΝΒΑερ που συμμετείχε μάλιστα και σε προπόνηση του Παναθηναϊκού κατά την παραμονή του «τριφυλλιού» στο Σίδνει για το Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και μέρος της προετοιμασίας.

Ο άσος της ομάδας του Κλίβελαντ έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό, χαμήλωσε το σώματα του, άλλαξε ξανά κατεύθυνση και… έσπασε τους αστραγάλους του Γκίντι, ολοκληρώνοντας την ενέργειά του με ένα επιβλητικό κάρφωμα μπροστά στον Πάτρικ Γουίλιαμς.

Φυσικά και βρέθηκε στην κορυφή των στιγμιοτύπων της βραδιάς, ξεσηκώνοντας ταυτόχρονα και τους συμπαίκτες του στον πάγκο. Ο ΝτιΆντρε Χάντερ έχει μπει… φουριόζος στη σεζόν με 18.4 πόντους ανά παιχνίδι, 5.3 ριμπάουντ και 2.7 τελικές πάσες.