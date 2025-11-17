Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με μία ξεχωριστή κίνηση, κατάφερε να προσφέρει χαρά, σε μία ολόκληρη οικογένεια.

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπορεί να μην κατάφεραν να επικρατήσουν των Λέικερς (16/11, 95-119), όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε ξανά το μεγαλείο του, ως άνθρωπος.

Η ομάδα του Λος Άντζελες, στο φινάλε της αναμέτρησης, είδαν τον rookie παίκτη τους, Αντού Τιερό, να φτάνει στους πρώτους του πόντους, στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Έτσι, οι συμπαίκτες του θέλησαν να του κάνουν ένα ξεχωριστό δώρο, δίνοντάς του ως αναμνηστικό ενθύμιο την μπάλα του παιχνιδιού. Οι διαιτητές, όμως, είχαν διαφορετική άποψη. Δεν έδειξαν πρόθυμοι να το επιτρέψουν, προκαλώντας αρκετά νεύρα, στους ανθρώπους των Λέικερς.

Κάπου εκεί, εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αντιλαμβανόμενος όσα έχουν συμβεί, έσπευσε στο σημείο, πήρε στα χέρια του την μπάλα του αγώνα και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, ώστε να δώσει έναν παραπάνω λόγο για «χαμόγελα» στον rookie αντίπαλό του.

Κάτι που πράγματι έγινε, με τον νεαρό Αντού Τιερό να τον ευχαριστεί δημόσια. Πράγμα, που έκανε μάλιστα και ο πατέρας του rookie των Λέικερς, αποδεικνύοντας με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να μοιράσει «χαμόγελα», σε μία ολόκληρη οικογένεια!

Αρχικά, ο Αντού Τιερό ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τις δηλώσεις του «Greek Freak», συνοδεύοντάς το με χαρακτηριστικά emoji, ενώ ο πατέρας του, έγραψε «ευχαριστώ Γιάννη», στον λογαριασμό του στο X (σ.σ. πρώην Twitter).

Δείτε τις αναρτήσεις: