Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση, αποδεικνύοντας πως είναι κάτι παραπάνω από ένας σούπερ σταρ στα παρκέ.

Μπορεί οι Μπακς να «λύγισαν» απέναντι στους Λέικερς, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του NBA, προχώρησε σε μία κίνηση άξια χειροκροτήματος.

Η ομάδα του Μιλγουόκι ηττήθηκε με 119-95 (16/11) από τους «λιμνανθρώπους». Ο «Greek Freak», φυσικά, ηγήθηκε επιθετικά των «ελαφιών», σταματώντας στους 32 πόντους, ενώ παράλληλα είχε 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ωστόσο, η στατιστική του στον συγκεκριμένο αγώνα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Οι Λέικερς, στο φινάλε της αναμέτρησης, είδαν τον rookie παίκτη τους, Αντού Τιερό, να φτάνει στους πρώτους του πόντους, στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Έτσι, οι συμπαίκτες του θέλησαν να του κάνουν ένα ξεχωριστό δώρο, δίνοντάς του ως αναμνηστικό ενθύμιο την μπάλα του παιχνιδιού. Οι διαιτητές, όμως, είχαν διαφορετική άποψη και δεν επέτρεψαν να συμβεί.

Κάπου εκεί, εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αντιλαμβανόμενος όσα έχουν συμβεί, έσπευσε στο σημείο, πήρε στα χέρια του την μπάλα του αγώνα και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, ώστε να δώσει έναν παραπάνω λόγο για «χαμόγελα» στον rookie αντίπαλό του.

Για άλλη μια φορά, απέδειξε πως πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος και σίγουρα, ο Αντού Τιερό, δεν θα ξεχάσει αυτήν την κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δείτε το σχετικό βίντεο: