Μακριά από τα φώτα, ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και χάλκινος μεταλλιούχος Ευρώπης, ήταν ασταμάτητος στον δεύτερό του αγώνα στο NCAA.

Η έλευση του Νοέμβρη έφερε και την εκκίνηση μιας λίγκας με λοξές ματιές από την Ελλάδα προς τα εκεί. Παρά τη χιλιομετρική διαφορά, πάνω από 20 Έλληνες προσπαθούν να πάρουν τα κατάλληλα εφόδια και τη σωστή διαπαιδαγώγηση για να κάνουν το επόμενο βήμα στο μπάσκετ. Και για πολλούς και διάφορους λόγους, βρίσκουν χώρο στο NCAA.

Τα ονόματα των Νεοκλή Αβδάλα, Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, Αντρέι Στογιάκοβιτς, Λευτέρη Λιοτόπουλου, Βαγγέλη Ζούγρη είναι εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο hype στην… μητέρα πατρίδα αλλά δεν είναι μόνο εκείνοι που έχουν βρει θέση σε ένα καλύτερο και βέβαια πιο προβεβλημένο πρόγραμμα. Όπως το St John’s του Πιτίνο που έπαιξε με το IONA στο MSG ή το ξακουστό Πανεπιστήμιο που φοίτησε ο Μάικλ Τζόρνταν και πήρε πακέτο τους Αβδάλα και Σαμοντούροβ.

Σε ένα κολέγιο στην Οκλαχόμα (Oral Roberts University) μεγαλώνει ο Θωμάς Ζορμπάς που πέρασε τον ωκεανό πριν από λίγες εβδομάδες. Από τον Ίκαρο Καλλιθέας και τον Ολυμπιακό, στα τμήματα υποδομής του οποίου βρισκόταν παίζοντας μάλιστα σε τουρνουά Next Gen της Euroleague το 2021 στην Πάτρα, ο 22χρονος Έλληνας σέντερ έκανε το βήμα για το NCAA.

Και στην δεύτερη παρουσία του εκεί στο πρώιμο ακόμα στάδιο της σεζόν με τις ομάδες να παίζουν εντός Πολιτείας ακόμα και με κολέγια που έχουν αισθητή διαφορά δυναμικότητας όπως το Northwestern της Οκλαχόμα, εκείνος πρόλαβε να ξεχωρίσει. Παρότι έμεινε στο παρκέ για μόλις 13 λεπτά, μέτρησε 17 πόντους με 7/8 σουτ, 3/3 βολές και άλλα τόσα ριμπάουντ για να συνεισφέρει στον… περίπατο της ομάδας του με 94-39.

Ο Ζορμπάς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Elite League με το Ψυχικό πριν δοκιμάσει την τυχη του στο NCAA.

Double double πριν από λίγες ώρες έκανε και ο Στέφανος Σπάρταλης (13π, 13 ριμπάουντ) με το Μονμάουθ στη δεύτερη σεζόν του στο NCAA ενώ ο Λευτέρης Λιοτόπουλος πρόλαβε να σκοράρει 10 πόντους σε 17′ για το St John’s στην άνετη επικράτηση επί της πρώην ομάδα του Πιτίνο.

Με δυο 20άρες έχει αρχίσει ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τη σεζόν στο Ιλινόι ενώ «διπλός» ήταν ο Αμπόσι (18π., 10 ριμπάουντ σε 20′) για το UC Davis κόντρα στο Menlo.