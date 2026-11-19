Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε για πρώτη φορά τους Μιλγουόκι Μπακς και με μία του ατάκα «εξήγησε» το πώς μπόρεσε να είναι συγκεντρωμένος!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι αποφάσισε να αφήσει τους Μιλγουόκι Μπακς και να «μετακομίσει» στους Μαϊάμι Χιτ.

Μόνο εύκολη δεν ήταν αυτή η «μετακόμιση», αφού είχε υπάρξει «ελάφι» για 13 ολόκληρα χρόνια!

🏀 WEDNESDAY'S FINAL SCORES 🏀



Giannis Antetokounmpo posts a game-high 27 PTS, 14 REB, & 9 AST in his first game against his former team to power the @MiamiHEAT to their 6th straight win!



Bam Adebayo: 26 PTS, 4 REB, 3 3PM, 2 STL https://t.co/lE5smcJXR3 pic.twitter.com/GiJsAM5yvh — NBA (@NBA) November 19, 2026

Παρ’ όλα αυτά, στα 31 του έκανε μία μεγάλη «στροφή», που αργά ή γρήγορα θα τον έφερνε αντιμέτωπο, με την πρώην ομάδα του.

Αυτή η ώρα ήρθε. Οι Μαϊάμι Χιτ φιλοξένησαν τους Μιλγουόκι Μπακς (19/11, 137-130), σε ένα ματς που ο «Greek Freak» έκανε τα… πάντα!

Τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ σε 32:15 λεπτά συμμετοχής.

GIANNIS JOINS RARE COMPANY 👏



Antetokounmpo recorded his 17th career half with 10+ PTS, 10+ REB and 5+ AST, moving past LeBron James for 4th and tying Russell Westbrook for 3rd most in the last 30 seasons. pic.twitter.com/Eq7qNaNSXt — ESPN Insights (@ESPNInsights) November 19, 2026

Προφανώς, το παιχνίδι αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Έλληνα «σταρ», αφού ήρθε αντιμέτωπος, με γνώριμα πρόσωπα.

Πολλοί θα περίμεναν ότι τα επίπεδα συγκέντρωσης μπορεί να μην είναι τα ίδια. Ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέρριψε αυτή τη λογική και εξήγησε το «γιατί» στις δηλώσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 31χρονος φόργουορντ τόνισε πως προσπαθεί να διασκεδάζει το παιχνίδι του, ανεξάρτητα ποια ομάδα είναι απέναντί του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου».

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το ματς με τους Μιλγουόκι Μπακς:

«Από τότε που ήμουν παιδί όταν παίζω μπάσκετ, προσπαθώ να συγκεντρωθώ απόλυτα. Όσοι είναι γύρω μου ξέρουν πώς λειτουργώ την ημέρα του αγώνα, προσπαθώ να μη μιλάω πολύ και να μην αλληλεπιδρώ ιδιαίτερα, δεν έχει σημασία ποιον αντιμετωπίζω, θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου, δεν έχει σημασία προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, προσπαθώ να διασκεδάζω δεν παίζει ρόλο ποια φανέλα φοράει ο αντίπαλος».