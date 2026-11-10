Ο Ντοκ Ρίβερς φαίνεται πως… μετάνιωσε για όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς με στόχο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πυροδότησαν έντονο θόρυβο στις ΗΠΑ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του μετά την αναμέτρηση απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο «Greek Freak» ξεκαθάρισε με νόημα πως ο Ρίβερς δεν είναι ο προπονητής του, υποδεικνύοντας τον Έρικ Σποέλστρα, ενώ φάνηκε αρκετά απογοητευμένος, υπογραμμίζοντας ότι η κακία και η πικρία δεν πρέπει να επισκιάζουν τις φιλοδοξίες κανενός.

Ενοχλημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την κριτική του Ντοκ Ρίβερς: Τι απάντησε; (video) Ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντοκ Ρίβερς, άσκησε κριτική στον τρόπο παιχνιδιού του Έλληνα σταρ κι εκείνος έδειξε κάπως ενοχλημένος, με μια ατάκα.

Η αντίδραση αυτή έκανε τον Ρίβερς να… ανακαλέσει σχεδόν αμέσως, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Μαρκ Σπίαρς στο ESPN, ο έμπειρος προπονητής απολογήθηκε προσωπικά μέσω μηνύματος στον Αντετοκούνμπο, θορυβημένος από τις διαστάσεις που πήρε η υπόθεση.

Στην επικοινωνία τους, ο Ρίβερς διευκρίνισε ότι ο χαρακτηρισμός πως «ο Γιάννης δεν είναι εύκολος στην προπόνηση» αποτελούσε φιλοφρόνηση ανάλογη με αυτές που αρμόζουν σε παίκτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, ωστόσο αναγνώρισε το ατόπημά του αναφορικά με το μπασκετικό IQ του Γιάννη, εξηγώντας πως αναφερόταν απλώς στο ένστικτο του παιχνιδιού και εκφράζοντας την ειλικρινή συγγνώμη του.