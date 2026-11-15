Ο Μάριο Χεζόνια έβγαλε… μάτια την κατάλληλη στιγμή, δεν το κουνάει από το NBA και μένει στους Καβαλίερς, ο εκφωνητής των οποίων μπέρδεψε τους ισπανικούς «γίγαντες». Ή και όχι…

Δεν ήταν λίγες οι ευρωπαϊκές ομάδες, κάποιες εκ των οποίων και στην Ελλάδα, που περίμεναν πώς και πώς να μάθουν τα νεότερα στα μέσα του Νοέμβρη όσον αφορά τον Μάριο Χεζόνια και την (όχι και τόσο) πιθανή επιστροφή του στη «γηραιά ήπειρο».

Οι πιθανότητες δεν ήταν εξ’ αρχής με το μέρος τους, παρόλα αυτά υπήρχε μία πολύ σημαντική παράμετρος που μπορούσε να διαφοροποιήσει την κατάσταση. Ο Κροάτης φόργουορντ και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με λιγότερα χρήματα από αυτά που θα μπορούσε να βρει σίγουρα στην Ευρωλίγκα με τους Καβαλίερς, τα οποία όμως δεν ήταν εξασφαλισμένα για όλη τη σεζόν μέχρι την 15η του Νοέμβρη.

Αυτομάτως αυτό το ποσό των 2μιση περίπου εκατομμυρίων δολαρίων θα γινόταν γκαραντί αν συνέχιζαν να τον έχουν στο ρόστερ τους και μετά τις 15 του Νοέμβρη. Πράγμα που θα συμβεί.

Και πώς να μη συμβεί αφού κι ο ίδιος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά στο πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησε στην πρώτη 5άδα;

Οι απουσίες των Καβς έφεραν τούμπα τη second unit με την πρώτη και δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μπροστά στους φαν τους στο Κλίβελαντ, η παρέα του Χεζόνια και του Πρόκτορ επιβλήθηκε των Μάβερικς με 127-117, με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ να τελειώνει το παιχνίδι με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Πολύ πειστική εμφάνιση και παρουσία, όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους.

CLEVELAND: NEXT. MAN. UP!



With no player available averaging 25+ MPG coming into tonight, Cleveland's bench stepped up to the challenge and secured the W 🔥



Tyrese Proctor: 24p, 11r, 10a, 4 threes

Mario Hezonja: 22p, 7r, 4a

Meleek Thomas: 20p, 4r, 3 threes

Thomas Bryant: 19p,… pic.twitter.com/M6KTJU8tO9 — NBA (@NBA) November 15, 2026

Ακόμα κι αν οι Καβς είχαν δεύτερες σκέψεις – αν και δεν υπήρχαν ενδείξεις για τέτοιο ενδεχόμενο – πως θα τον άφηναν, ο Χεζόνια έστειλε μήνυμα «δεν πάω πουθενά».

«Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ως ομάδα, μπορούμε να συνθέσουμε αυτά τα κομμάτια και να πετύχουμε μια σπουδαία νίκη —όπως για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη— και στη συνέχεια να σημειώσουμε άλλη μια ξεχωριστή νίκη σήμερα. Είναι σίγουρα κάτι εξαιρετικό για την ομάδα ενόψει της συνέχειας», ανέφερε ο ίδιος ο Χεζόνια μέσα από τα αποδυτήρια.

Οι Καβς βέβαια, όλοι στον οργανισμό, πρέπει να διαβάσουν λίγο καλύτερα το παρελθόν του αφού κατά την παρουσίαση των αρχικών πεντάδων, ο άνθρωπος στο μικρόφωνο, προσφώνησε τον Μάριο Χεζόνια «παίκτη από την Μπαρτσελόνα.». Στην οποία είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό μπάσκετ πριν δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του στο ΝΒΑ το 2015, ως ντραφτ στο Νο5 από τους Ορλάντο.

Προέρχεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για να μην του κρεμάσουμε… μανταλάκια, για τους Ευρωπαίους που έρχονται απευθείας από την Ευρώπη, ως ομάδα προέλευσης στο NBA νοείται εκείνη στην οποία αγωνίστηκαν αμέσως πριν από την πρώτη τους σεζόν στο NBA.