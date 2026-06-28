Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», δεν υπάρχει κάποια ομάδα ποδοσφαίρου ή ένας σύλλογος της Euroleague, που να έχει καταθέσει προσφορά για το NBA Europe.

Το NBA Europe επιχειρεί εδώ και αρκετό καιρό να πραγματοποιήσει να πρώτα του βήματα προς την υλοποίησή του, ωστόσο φαίνεται πως δεν θα έχει εύκολο έργο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ένα δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», μέχρι στιγμής, κανένας ποδοσφαιρικός σύλλογος και καμία ομάδα από τη Euroleague δεν έχει καταθέσει κάποια προσφορά, ώστε να συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Αναλυτικά, το δημοσίευμα της «Mundo Deportivo»:

«Αύριο, Δευτέρα 29 Ιουνίου, είναι η προθεσμία για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που σχεδιάζει το NBA να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Το αμερικανικό πρωτάθλημα έχει καυχηθεί τους τελευταίους μήνες για το “σημαντικό ενδιαφέρον που έλαβε από ένα ευρύ φάσμα ομάδων και επενδυτών”, σύμφωνα με τα λόγια του δεύτερου στην ιεραρχία, Μαρκ Τέιτουμ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι καμία ομάδα της EuroLeague ή ποδοσφαιρική ομάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα δεσμευτική προσφορά για να συμμετάσχει στο πρότζεκτ.

Δεν είναι καν σαφές εάν οι προτάσεις από επενδυτικά κεφάλαια ή (πολυεκατομμυριούχους) ιδιώτες, που έχουν υποβληθεί, θα είναι δεσμευτικές, αλλάζοντας εντελώς το τοπίο».