Ένα εισιτήριο ίσον με μία περιουσία χωρίς καμία υπερβολή για τους φίλους των Νικς και όχι μόνο που θέλουν να βρεθούν στο Madison Square Garden για τον ιστορικό 4ο τελικό των Νικς με τους Σπερς.

Η διαφορά του καταμερισμού – και όχι μόνο – του πλούτου σε όλο της το μεγαλείο. Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν στους Τελικούς του NBA για πρώτη φορά με το 1999 και όσοι φαν της ομάδας ή κυνηγοί της στιγμής και της ανάμησης θέλουν να βρεθούν στο εμβληματικό MSG το βράδυ της Τετάρτης (10/6) πρέπει όχι απλά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αλλά να ξοδέψουν μία περιουσία για κάποιους για λίγες μόνο ώρες.

Η παρέα του Μπράνσον, του Τάουνς, του Μπρίτζες και των υπολοίπων έκανε τη δουλειά ξανά στο Σαν Αντόνιο. Οι «καυτοί» Νικς που έχουν να χάσουν 43 μέρες και διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα playoffs στις 13 νίκες κυνηγώντας τους Γουόριορς του 2016-17 (15 ματς αήττητοι), πλησίασαν ακόμα περισσότερο στον τίτλο.

Η συνθήκη μοιάζει και είναι ιστορική για τους Νικς. Το έχουν αντιληφθεί και γι’ αυτό «χτυπούν» στο… ψαχνό. Αν κάνει κανείς μία βόλτα στο site πώλησης εισιτηρίων για τα Games 3 & 4 των Τελικών και έστω το σκεφτεί, πρέπει να έχει κάνει καλή μπάζα.

Κι αυτό διότι θα χρειαστεί μίνιμουμ 25 χιλιάδες ευρώ για να βρεθεί στο γήπεδο και στα δύο παιχνίδια που ίσως προσφέρουν τίτλους… τέλους στη φετινή σεζόν του NBA. Ή αλλιώς κοντά στις 15 χιλιάδες ευρώ, όσο (περίπου) το κατά κεφαλήν εισόδημα – σε καθαρά και όχι μεικτά – στην Ελλάδα, μόνο για το Game 4 της σειράς των Τελικών του 2025-26.

Κι αυτό διότι το φθηνότερο εισιτήριο για τον 3ο τελικό κυμαίνεται στις 10 χιλιάδες και 958 ευρώ ενώ για τον 4ο, αγώνας πιθανής στέψης, τοποθετείται στις 14,783 ευρώ.

Τιμές για κάθε γούστο – με την προϋπόθεση βέβαια πως αυτό είναι ακριβό – υπάρχουν, καθώς μπορεί κανείς να διαλέξει να καθίσει πίσω από τον πάγκο της ομάδας του Μάικ Μπράουν βλέποντας από κοντά τις οδηγίες και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών των Νικς. Και γι’ αυτό θα χρειαστεί 116,675 χιλιάδες ευρώ.